Нина Горшкова была одной из тех фотографов, которые работали во время протестов 7 апреля 2010 года и запечатлели исторически важные кадры.

Горшкова была фотографом газеты «Слово Кыргызстана» и позже провела выставку, посвященную событиям апреля 2010 года. Все фото той выставки можно увидеть здесь.

7 апреля 2010 года против демонстрантов было применено оружие, погибли более 80 человек, а второй президент Кыргызстана Курманбек Бакиев с семьей сначала бежал на юг страны, а после — в Беларусь. Официально события 7 апреля называют народной революцией.

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