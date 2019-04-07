Бывший президент кыргызской Федерации футбола (ФФКР) Семетей Султанов сообщил, что ФФКР отозвала его кандидатуру с должности вице-президента Азиатской конфедерации футбола (АФК). Султанов возглавлял федерацию с 2012 года и за это время кыргызская сборная достигла самых больших успехов за свою историю.

Семетей Султанов сообщил в фейсбуке о том, что его кандидатуру с должности вице-президента АФК отозвала кыргызская Федерация футбола.

«В моих будущих планах было поднять уровень нашего футбола на следующую ступень. К сожалению, Кыргызстан упустил шанс выделиться и получить больше возможностей для развития отечественного футбола», — написал Султанов.

ФФКР не дала комментарий Kloop.kg по поводу заявления Султанова, но обещала позже сделать официальное заявление.

Султанов возглавил ФФКР в 2012 году, когда его тесть Алмазбек Атамбаев был президентом Кыргызстана. В 2016 году он переизбрался на второй срок, который должен был закончиться в 2020 году. Однако он ушел в январе 2019 года, когда власти Кыргызстана возбуждали уголовные дела против сторонников Атамбаева.

Султанов ушел в разгар кубка Азии, заявив, что участие кыргызской сборной в финальной части Кубке Азии было его главной задачей на посту президента федерации. За успехи сборной президент Сооронбай Жээнбеков наградил Султанова медалью «Данк».

Пока Султанов руководил федерацией, мужская футбольная сборная Кыргызстана достигла самых больших успехов за всю свою историю — команда впервые прошла в финальную часть Кубка Азии и поднялась в рейтинге ФИФА на более, чем 100 позиций.