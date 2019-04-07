Фото: Султан Досалиев

В годовщину революции 7 апреля президент Сооронбай Жээнбеков почтил память погибших демонстрантов в компании экс-президента Розы Отунбаевой. 

Они возложили цветы к монументу памяти погибших в мемориальном комплексе «Ата-Бейит».

Экс-президент Алмазбек Атамбаев посещал мемориальный комплекс днем ранее вместе со своими сторонниками. А 7 апреля он провел у здания «Медиафорум», где прочитал речь и возложил цветы у стоящего там монумента в память об апрельских событиях 2010 года.

Фото: Наргиза Өмүрбек кызы \ Super.kg

7 апреля 2010 года в Кыргызстане прошла революция, в результате которой президент Курманбек Бакиев бежал из страны. Во время протестной акции по отношению к демонстрантами было применено оружие — погибли более 80 человек.

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