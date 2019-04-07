В годовщину революции 7 апреля президент Сооронбай Жээнбеков почтил память погибших демонстрантов в компании экс-президента Розы Отунбаевой.
Они возложили цветы к монументу памяти погибших в мемориальном комплексе «Ата-Бейит».
Экс-президент Алмазбек Атамбаев посещал мемориальный комплекс днем ранее вместе со своими сторонниками. А 7 апреля он провел у здания «Медиафорум», где прочитал речь и возложил цветы у стоящего там монумента в память об апрельских событиях 2010 года.
7 апреля 2010 года в Кыргызстане прошла революция, в результате которой президент Курманбек Бакиев бежал из страны. Во время протестной акции по отношению к демонстрантами было применено оружие — погибли более 80 человек.