В годовщину революции 7 апреля президент Сооронбай Жээнбеков почтил память погибших демонстрантов в компании экс-президента Розы Отунбаевой.

Они возложили цветы к монументу памяти погибших в мемориальном комплексе «Ата-Бейит».

Экс-президент Алмазбек Атамбаев посещал мемориальный комплекс днем ранее вместе со своими сторонниками. А 7 апреля он провел у здания «Медиафорум», где прочитал речь и возложил цветы у стоящего там монумента в память об апрельских событиях 2010 года.