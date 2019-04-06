Передачу «Кыргызнефтегаза» «Газпрому» не одобряют акционеры кыргызской госкомпании. Один из них — Токтосун Эсеналиев — сказал в интервью «Азаттыку», что ему «непонятны действия кыргызского правительства».

«Я против не только как акционер, но и как простой гражданин. Разве можно продавать курицу, несущую золотые яйца? Я не понял намерений правительства, которое говорит, что «надо продать» предприятие, которое дает в год около 1 млрд сомов прибыли», — заявил Эсеналиев.

Его позицию поддерживает акционер «Кыргызнефтегаза» Абдыманап Жусупов. Он пожаловался на то, что власти Кыргызстана пытаются выкупить у частных акционеров их доли в «Кыргызнефтегазе».

«Они специально пытаются задушить его, чтобы можно было продать. Как сотрудники компании, проработавшие здесь много лет, мы против этого», — сказал Жусупов.

«Кыргызнефтегаз» — одно из крупных госпредприятий Кыргызстана: там работают около 2500 человек. У компании есть свои месторождения нефти и газа в Джалал-Абадской и Баткенской областях.

В 2014 году компания находилась на грани банкротства из-за вступления Кыргызстана в Кыргызстана в Евразийский экономический союз, а в 2017 году председатель правления «Кыргызнефтегаза» Рашит Бостонов просил правительство найти инвестора для ее модернизации. В том же году треть из 626 нефтяных скважин не использовались.

Что говорят власти?

Пресс-служба Госкомитета промышленности 4 апреля сообщила, что «Газпром» заинтересован в добыче кыргызской нефти и газа. Но для этого нужно обновлять оборудование нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) «Кыргыз Петролеум Компани» — дочерней компании «Кыргызнефтегаза».

По данным ведомства, модернизация «Кыргыз Петролеум Компани» обойдется в $80-120 млн, которых у «Кыргызнефтегаза» нет.

«Оборудование «Кыргыз Петролеум Компани» эксплуатируется более 20 лет и нуждается в замене […] реконструкция нефтеперерабатывающего завода позволит выпускать нефтепродукты, соответствующие экологическим нормам К-4 и К-5 технического регламента ЕАЭС», — пишет пресс-служба Госкомитета промышленности.

Также «Газпром» будет искать и запускать новые месторождения кыргызской нефти и газа. Представитель «Кыргызнефтегаза» Умаралы Анарбаев в беседе с «Клоопом» сказал, что это позволит увеличить производственные мощности госкомпании и расширить штат сотрудников.

«Нам нужен большой инвестор, мы не открывали новые месторождения с 1970-х годов. Потому что средств у “Кыргызнефтегаза” на это не хватает», — заявил Анарбаев.

Председатель парламентского комитета по топливно-энергетическому комплексу Кожобек Рыспаев смотрит на вхождение «Газпрома» в нефтяной сектор Кыргызстана оптимистически. В интервью «Азаттыку» парламентарий назвал сделку с «Газпромом» по «Кыргызнефтегазу» «выгодной».

«В наш бюджет начнут поступать налоги, появятся новые рабочие места, у нас будет свой газ. Поэтому для нас это очень выгодное предложение», — сказал Рыспаев в интервью «Азаттыку».

Что думают эксперты?

Руководитель Национального альянса бизнес ассоциаций Улук Кыдырбаев в интервью «Клоопу» назвал решение государства продать свою долю в «Кыргызнефтегазе» «хорошей идеей».

«Я противник государственных и муниципальных предприятий. Они неэффективны, убыточны и это груз для налогоплательщиков. Мы их все время дотациируем и дофинансируем, потому что в таких компаниях нет качественного управления», — сказал Кыдырбаев.

Однако он добавил, что правительству Кыргызстана стоило бы провести международный конкурс на покупку «Кыргызнефтегаза», а не передавать компанию прямо «Газпрому».

«Я считаю, что это упущение. Потому что мы не знаем реальную рыночную стоимость “Кыргызнефтегаза” — что можно с ним сделать, какие были бы идеи у других потенциальных покупателей», — сказал Кыдырбаев.

Его точку зрения разделяет экономист Искендер Шаршеев. «Когда какие-либо объекты выставляют на инвестиционные торги, то объявляют международный конкурс, привлекают огромное количество инвесторов. Обычно это так должно быть», — сказал Шаршеев.

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