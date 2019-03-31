Президент России Владимир Путин прилетел с государственным визитом в Кыргызстан. Власти двух стран подписали более 35 документов. Рассказываем, о чем они договорились.

Увеличение территории российской базы

Российская база представлена в Кыргызстане четыремя объектами. На юге страны — автономный сейсмический пункт в Майли-Суу, на севере — авиабаза в Канте (совсем рядом со столицей), испытательная база в Караколе (это курортная зона у высокогорного озера) и пункт связи в Чалдоваре. Территорию двух последних объектов увеличат почти на 60 гектаров.

Авиабаза в Канте. Фото: Царьград

Сумма аренды остается прежней, но из-за того, что сама территория вырастет, Кыргызстан будет получать в год $4,8 млн вместо прежних $4,5 млн. Еще два года назад власти в лице экс-президента Алмазбека Атамбаева обещали, что территория российской базы не увеличится, кроме того прежний глава государства и вовсе поднимал вопрос о ее закрытии. Российская база — единственный подобный иностранный объект на территории Кыргызстана.

Добыча золота и поиск месторождений

Фото: Альбина Сулайманова

Российский «Внешторгбанк» (ВТБ) и «Альянс Алтын» (дочернее предприятие российской группы «Альянс») подписали соглашение по золоторудному месторождению Джеруй на $180 млн.

Глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что общий объем инвестиций в Джеруй составляет около $600 млн. Инвестор надеется, что уже с 2020 года на Джеруе будут добывать по 5 тонн золота ежегодно.

«Джеруй» — второе по величине золоторудное месторождение в Кыргызстане. По данным госгеологии, примерные запасы месторождения оцениваются в более, чем 97 тонн золота. Разработка месторождения долго откладывалась из-за судебных прений с казахскими золотодобытчиками, а в 2015 году, изучив условия конкурса на лицензию, от добычи золота на Джеруе отказалась российская компания олигарха Сулеймана Керимова.

Также Госкомитет промышленности и Российский геологический холдинг подписали соглашение на $1,2 млрд на изучение территории Кыргызстана для поиска месторождений и водоснабжения регионов. В приоритете, конечно, поиск золоторудных и других месторождений.

Контроль над нефтью

Кыргызнефтегаз. Фото: сайт правительства КР

Вслед за приобретением «Кыргызгаза» «Газпром» обратил внимание на «Кыргызнефтегаз» — крупнейшее предприятие в Кыргызстане по добыче нефти и газа, которому принадлежат 35 нефтегазовых месторождений на юге страны.

Большая часть активов компании принадлежала государству, но правительство подписало с «Газпромом» дорожную карту по участию российской компании в их приобретении. Таким образом, «Газпром», уже контролируя газовую отрасль, намерен контролировать и нефтяную.

«Кыргызгаз» был куплен «Газпромом» за $1 из-за больших долгов — $50 млн, «Кыргызнефтегаз» тоже не самое успешное предприятие, еще несколько лет назад находившееся на грани банкротства. О переговорах с «Газпромом» власти Кыргызстана сообщали еще в 2017 году.

Развитие железных дорог и аэропорта

Фото: сайт правительства

«Кыргыз темир жолу», «Российские железные дороги» и Минтрансы России и Кыргызстана подписали договор о поэтапном развитии железных дорог. Согласно документу, после предварительного технико-экономического обоснования стороны внесут предложения о том, как они могут участвовать и что делать для развития кыргызских железных дорог.

Российским инвесторам для реализации предложены разные проекты, в числе которых строительство железной дороги, которая объединила бы север и юг Кыргызстана и многообещающий план железнодорожного пути Китай — Кыргызстан — Узбекистан.

Фото: Александр Савин \ Викимедия

А Евразийский банк развития (ЕАБР) подписал соглашение о модернизации главного аэропорта страны «Манас». Пока неизвестно, что именно будет модернизировано в аэропорту и управляющей им компании, и в какую сумму это обойдется.

В последний раз компания модернизировала свой бренд совсем недавно — в 2018 году, а годом ранее, в 2017 году, ремонтировали аэропорт — тогда на реконструкцию дали 28 миллионов сомов и должны были выделить еще миллиард.

Гидро и солнечная энергия

Госагентство по продвижению инвестиций и концерн «Русэлпром» подписали соглашение на $1,5 млрд. Соглашение коснется строительства больших и малых ГЭС в Кыргызстане, а также сборки гидроузлов и гидроагрегатов.

Как будет проводиться работа — пока неизвестно, стороны определят вектор действий после разработки дорожной карты.

Кроме того был подписан договор между компаниями «Астра Солар» и «Хевел», которые могут вместе создавать компоненты для производства солнечных модулей — кремниевых панелей, которые и преобразовывают солнечное излучение в электроэнергию.

Соглашения с кыргызскими банками

Евразийский банк развития (ЕАБР) подписал соглашения с несколькими кыргызскими банками. Были открыты кредитные линии для филиала «Народного банка Казахстана» в Кыргызстане «Халык банка», который когда то был кыргызским «Кайрат банком», и «Айыл банка» — в прошлом «Кыргызской сельскохозяйственной финансовой корпорацией», созданной правительством и Всемирным банком.

«Халык банк» и «Айыл банк» получат по $5 млн, пока неизвестно, на что пойдут эти средства, но главной задачей последнего является поддержка агросектора и реализация госпрограм развития сельского хозяйства.

РСК банк, в который ЕАБР и Российско-Кыргызский фонд развития хотят вложить в РСК банк $40 млн, уже сообщил, что сумма пойдет на финансирование малого и среднего бизнеса. 100 % акций этого банка принадлежит правительству.

Санитарные нормы

Подписано соглашение между кыргызским Минздравом и Роспотребнадзором. Согласно договору, российская сторона должна обучать кыргызских эпидемиологов, а также помогать стране материально и технически.

Также стороны будут обмениваться данными об инфекционных заболеваниях и проводить исследования в кыргызских мобильных лабораториях.

Оружейные договоры

Фото: сайт правительства

«Бишкекский штамповочный завод» подписал три соглашения с российскими оборонными предприятиями на сумму более $50 млн. Кыргызское госпредриятие производит несколько видов охотничьих и боевых патронов, и по последней информации, озвученной главой завода, планирует выпускать еще один вид патронов для охоты — инструментарий для их создания подготовило российское конструкторское бюро.

Обработка данных и доступ к информации

Будет создан Кыргызско-российский центр обработки данных — соглашение о его создании подписали кыргызские «Альфа Телеком», «Кыргызтелеком» и российский концерн «СИТРОНИКС».

Для воплощения проекта компании проверят состояние информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в Кыргызстане и разработают дорожную карту по развертыванию инфраструктуры центра обработки данных и созданию информационных систем и сервисов для государственных органов.

Роспатент же предоставит Кыргызспатенту доступ к своей поисковой системе PatSearch, которая поможет искать охранные документы на изобретения разных стран.

Редактура: Айдай Иргебаева