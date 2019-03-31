В Украине начался первый тур выборов президента, участвует рекордное число кандидатов — 39 человек, самые популярные из которых — президент Петр Порошенко, бывшая премьер-министр Юлия Тимошенко и актер Владимир Зеленский. Результаты первого тура объявят только 10 апреля и если ни один кандидат не наберет более 50 % голосов избирателей, второй тур назначат на 21 апреля.

Это вторые выборы после Евромайдана. Проголосовать за своего кандидата могут и жители аннексированного Крыма и неподконтрольного Украине Донбасса — но для этого им придется выехать на территорию, которую контролируют украинские власти.

Наблюдатели и МВД Украины уже сообщают о различных нарушениях и даже подкупе избирателей. Всего за выборами следят почти 2400 международных наблюдателей, но среди них нет россиян.

Проживающие в Кыргызстане граждане Украины голосуют в здании своего посольства в Бишкеке.

Кандидаты в президенты

Из-за рекордного количества кандидатов в президенты бюллетени для голосования достигают 80 см. В гонке участвуют 39 кандидатов — в последний момент двое снялись, но сделали это слишком поздно, и их имена остались в бюллетенях. Изначально о своем участии в выборах сообщали более 40 кандидатов.

Кто хочет занять пост президента Украины?

Фото: Инстаграм Владимира Зеленского

Среди неожиданных лидеров опросов актер и шоумен Владимир Зеленский, играющий главную роль в популярном проекте «Слуга народа» — где он как раз становится президентом.

В лидерах также действующий президент Петр Порошенко и глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Фото: Инстаграм Олега Ляшко

Также, согласно соцопросам, неплохие шансы у бывшего министра энергетики Юрия Бойко, которого называют пророссийским, экс-министра обороны Анатолия Гриценко — он участвует в выборах уже в третий раз, и лидера «Радикальной партии» Олега Ляшко, который был третьим на выборах в 2014 году.