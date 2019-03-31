На контрольно-пропускном пункте «Ак-Тилек — Автодорожный» уже несколько дней очереди из грузовых автомобилей. По информации на 31 марта границу пыталась пересечь вереница из около 200 машин — и едва одним это удается, в заторе встают новые фуры.

Причина затора — усиление проверок грузовых автомобилей со стороны Казахстана. Пока власти соседней страны не объяснили причину усиления проверок.

По информации кыргызской погранслужбы, машину движутся — но медленно, к тому же некоторые автомобили возвращают обратно.

«30 марта за день в Казахстан пропустили 150 машин. Хотя 150 автомобилей въехали в Казахстана, за ними приехали еще столько же и встали в очередь. Значит, машины пропускают. Чьи документы отвечают требованиям казахской стороны, те и проезжают», – сказали в пресс-службе ведомства.

Около 140 машин были в заторе в этом пропускном пункте и 29 марта — тогда сообщалось, что в других пунктах машины пропускают в прежнем режиме.

Проблемы с пропуском грузовых автомобилей через кыргызско-казахскую границу происходят периодически. Последний действительно крупный затор был осенью 2017, когда грузовые фуры не пропускали в Казахстан по несколько недель из-за ссоры между кыргызскими и казахскими властями. Ситуация стабилизировалась с приходом Сооронбая Жээнбекова на должность президента.