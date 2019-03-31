Одна из основных причин загрязнения воздуха в Бишкеке — выхлопные газы от транспорта. По данным ГРС, на конец 2018 года в столице было зарегистрировано почти 420 тысяч автомобилей.

Помимо машин, воздух в Бишкеке загрязняют и маршрутки, которые заправляются дизелем. Мелкие частицы сажи, выделяемые дизелем, проникают в легкие и повышают риск инсульта и сердечного приступа.

В 2012 году власти Кыргызстана отменили обязательный техосмотр автомобилей. Сейчас его проходят только владельцы коммерческого транспорта.

«В Бишкеке ежемесячно фиксируется превышение показателей оксида и диоксида азота. Такая ситуация сохраняется круглый год. Наиболее близким источником данного вида загрязнения является автомобильный транспорт», — рассказывает Мээрим Асанбай кызы, заведующая отделом наблюдения за загрязнением атмосферы Кыргызгидромета.

«Наши стационарные посты – старые, еще со времен СССР, и определяют только 5 видов загрязнителей. Сейчас идет тендер на закупку двух модернизированных автоматических станций, которые дают точную картину загрязненности атмосферного воздуха. С приобретением новых станций, расположенных в разных частях города, мы можем делать качественные замеры», — объясняет Асанбай кызы.

По данным Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства КР, ежегодно общий объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу Бишкека составляет 240 тысяч тонн, из которых 180 тысяч приходятся на автотранспортные средства.

Разгрузить дороги от пробок

Во время пробок образуется большое количество выхлопных газов. Чтобы уменьшить количество пробок и разгрузить дороги, Мария Колесникова предлагает городским властям применять реверсивное движение. Это режим, который дает дополнительную полосу на загруженном участке дороги.

«По сути у нас три большие улицы, по которым люди въезжают и выезжают в город: Алматинская, Советская и Манаса. Мы видим, что объем пробок на них в часы пик. Что мы можем сделать без денег? Начинается пробка в 5 вечера, с помощью сотрудников ГУОБДД сделать три линии в сторону микрорайонов, и обратную линию [в центр города] только одну. Час пик заканчивается и все возвращается назад», — объясняет она.

Пробка на улице Абдрахманова. Фото: Арсений Мамашев / Kloop.kg

Ограничить въезд машин в центр города предлагает Рахат Сабырбеков, руководитель центра изучения окружающей среды и развития при АУЦА.

«Такая практика существует во многих городах Европы. Можно реализовать ее в рамках “Безопасного города”. Результаты не заставят долго ждать, горожане почувствуют разницу. Анализ выбросов автотранспорта показал высокое содержание в воздухе формальдегида – токсичного газа. Он круглый год витает в воздухе. Этот газ очень вреден и опасен для здоровья, незаметно наносит колоссальный вред организму человека», — отмечает он.

Мария Колесникова считает, что городские власти должны использовать открытые данные, чтобы отслеживать ситуацию с пробками и количеством автомобилей, проверять самые загруженные улицы и уменьшать на них трафик.

«У нас есть камеры, их можно использовать не только для того, чтобы наложить штраф, но и чтобы собирать данные и делать исследование по транспорту и, таким, образом, эффективно управлять городом», — говорит она.

Создать условия для велосипедистов

Для улучшения ситуации с воздухом бишкекчанам нужно пересаживаться на велотранспорт, считает Рахат Сабырбеков. «Но здесь есть два нюанса: во-первых, городским властям нужно строить связанную сеть велодорожек, во-вторых — поставить ограждения между проезжей частью и велосипедной», — говорит он.

С ним согласен Дмитрий Ветошкин, исполнительный директор фонда «Инициатива по сохранению природного наследия «Арча». Он считает, что просто строить велодорожки недостаточно — нужная связанная разветвленная сеть.

«При нынешней инфраструктуре велосипедист не может доехать из южной части города в центр, так как у нас велодорожки между собой не связаны», — объясняет он.

Фото: Национальное информационное агентство «Кабар»

В Бишкеке есть свое велосообщество — общественное объединение, зарегистрированное в Минюсте пять лет назад. Они периодически напоминают городским властям о развитии велосипедной инфраструктуры. Например, осенью 2018 года они просили мэра Азиза Суракматова включить обязательное проектирование велосипедных дорожек в СНиПы по автомобильным дорогам.

«Экспертная группа разработала эскизный проект велодорожки от южных микрорайонов до центра города, который в ноябре 2014 года мы передали в мэрию Бишкека. Для детальной разработки проекта были найдены подрядчик и инвестор. Работа была выполнена, но в связи с отсутствием финансирования строительство отложено на неопределенное время», — говорила Чолпон Асанакунова, представитель ОО «Велосообщество» в интервью изданию «Автогид».

Запретить подержанные автомобили



Чтобы решить вопрос загазованности воздуха, нужны адекватные меры на государственном уровне, в частном порядке этого не решить — уверен эколог Эмиль Шукуров.

Он считает, что Кыргызстану необходим «ряд ограничений технического порядка» для автотранспорта: например, запретить покупку устаревших автомобилей.

«Сегодня у нас нет ограничений в сроке эксплуатации, количестве выхлопных газов — они полностью сняты. Почему наши власти считают, то что вредно и опасно для других, можно нашим гражданам? Даже если учитывать наше положение и бедность страны, нельзя допускать такого», — говорит он.

Шукуров считает, что использование подержанного транспорта — это «пренебрежение горожанами».

«Сегодня наше государство активно строит и расширяет дороги за счет грантовых средств, выделенных Китаем, и словно призывает нас покупать еще машины. Но властям пора поставить в приоритет развитие общественного транспорта с отдельной дорожной полосой. Нам нужно избавить город от маршруток и пересесть на экологически чистые виды транспорта», — говорит Мария Колесникова.

В начале марта 2019 года депутат парламента Абдывахап Нурбаев рассказал «Клоопу», что повышение налога на старые автомобили — вынужденная мера, которая будет предусмотрена в новом законопроекте.

Экологичное топливо

Другая необходимая мера — контроль качества ввозимого топлива. По словам Шукурова, для этого сотрудники ГУОБДД должны не только штрафовать за нарушения ПДД, но и проверять автомобили на экологичность.

«У нас продолжают торговать горючим, которое не соответствует нормам. ГУОБДД в основном занимаются только штрафованием. Им надо замерять выхлопы, наказывать тех, чьи автомобили сильно загрязняют воздух, обратить внимание на наличие глушителей в машинах, чтобы снизить шумовое загрязнение. Есть целый ряд вещей, на которые они не обращают внимания, что приводит к снижению качества атмосферного воздуха», — рассказывает он.

Мария Колесникова призывает жителей Бишкека приобретать малолитражные автомобили, вовремя проводить диагностику транспорта и переходить на более качественное топливо класса K4 и K5.

«Мы обязаны были сделать это уже в 2019 году, но парламент отклонил это предложение, ссылаясь на наши нефтеперерабатывающие заводы. Им дали отсрочку в два года. Но я думаю, что ничего не изменится, и эти заводы не перейдут на другой вид топлива», — рассказывает Колесникова.

Дмитрий Ветошкин, директор ОФ «Инициатива по сохранению природного наследия “Арча”» советует вместо покупки автомобиля сделать выбор в пользу общественного транспорта — троллейбусов или автобусов, или вовсе пересесть на велотранспорт. Но для этого городским властям Бишкека нужно наладить систему общественного транспорта и закупать больше троллейбусов вместо маршруток.

«Сегодня за среднюю стоимость малолитражной машины можно пользоваться услугами такси от 3 до 7 лет, а еще лучше сделать выбор в пользу экологически чистого вида транспорта – троллейбусов и автобусов», — говорит он.