Абылгазиев сменил главу Баткенской области после конфликта на кыргызско-таджикской границе

Абиша Халмурзаев. Фото: Пресс-служба правительства

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев снял Абиша Халмурзаева с поста полпреда правительства в Баткенской области. Это случилось после конфликта на кыргызско-таджикской границе, где в результате перестрелки пострадали местные жители.

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Пресс-служба правительства 1 апреля сообщила, что Халмуразев ушел с поста в связи с переходом на другую работу. Но в правительстве не уточнили, какую должность займет Халмурзаев.

На его место назначили Акрама Мадумарова, который ранее был директором кадровой службы.

«Мадумаров работал акимом Кадамжайского района, самого крупного района в области. Также трудился на руководящих должностях в центральных органах власти. Он хорошо знает проблемы региона, специфику существующих проблем, и я уверен, что его назначение послужит делу дальнейшего развития Баткенской области», — пояснил свое решение премьер-министр.

Абиш Халмурзаев работал полномочным представителем правительства в Баткенской области с 2016 года. В период его руководства произошел конфликт на кыргызско-таджикской границе, в результате которого погибли двое таджикистанцев и были ранены трое кыргызстанцев.

По информации некоторых кыргызских изданий, этот конфликт и недовольство местных жителей стали причиной ухода Халмурзаева с поста полпреда.

С именем Халмурзаева связан еще один резонансный случай. Радио «Азаттык» выяснил, что семья Халмурзаева в 2012 году растратила более двух тысяч тонн пшеницы из государственного резерва и не понесла за это никакой ответственности.

Соавтор: Айдай Беделбек кызы