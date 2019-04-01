Пограничная служба Казахстана ужесточила контроль на своем пропускном пункте «Карасу», который граничит с Чуйской областью. Это привело к очереди из грузовых автомобилей, едущих из Кыргызстана.

Затор продолжается последние две недели, с 19 марта. Скопление грузовых машин наблюдается только возле КПП «Ак-Тилек — Автодорожный», на других погранпунктах Кыргызстана такой проблемы нет.

По версии казахских властей, грузовые фуры не могут пересечь границу, потому что отказываются проходить досмотр или имеют проблемы с документами.

«На государственной границе Казахстана осуществляется мониторинг, и при необходимости досмотр транспортных средств на предмет выявления перемещения запрещенных товаров», — заявили пограничники Казахстана.

В кыргызской погранслужбе заявили, что затор образовался по вине водителей, которые имеют проблемы с документами.

«Тут важно понимать, что на самом КПП очередей и толкотни нет. […] Граница не закрыта, никаких ограничений нет. [Очередь из фур] — это не вина пограничников двух стран. Это вина самих водителей — то, что у них документы не в порядке», — сказала «Клоопу» пресс-секретарь Салкын Абдыкариева.

По словам Абдыкариевой, пограничники просят водителей с проблемными документы разъезжаться и не создавать беспорядок, но те «продолжают оставаться».

«Они говорят, что якобы приехали из Оша и Баткена, что не хотят возвращаться и ждут, пока [их] фирмы сделают документы», — сказали в погранслужбе Кыргызстана.

Власти Кыргызстана в свою очередь заявили, что пытаются урегулировать ситуацию — об этом сказал журналистам 24.kg завотделом политики стратегического развития, экономики и финансов аппарата президента Данияр Иманалиев. По его словам, Казахстан ведет усиленную проверку «только по товарам народного потребления», а сельхозпродукция — проходит без ограничений.

Что говорят грузоперевозчики?

Председатель Ассоциации грузоперевозчиков Айдар Турсуниязов сказал «Клоопу», что причина затора в том, что пограничники Казахстана тщательно проверяют товары из Китая, которые идут вглубь ЕАЭС через Кыргызстан.

По словам Турсуниязова, казахские служащие не доверяют кыргызским пограничникам — из-за плохой проверки на территорию ЕАЭС попадает контрабанда. Поэтому они хотят, чтобы все китайские товары проходили через «Хоргос», погранпункт на границе с Китаем.

«Они хотят, чтобы [китайские товары шли] только Хоргосом, а не через Кыргызстан. Поэтому такая ситуация на границе [сложилась]. Это казахский беспредел. Каждый год так делают, надоело уже. […] Мы обращались к кыргызским властям, но они говорят, что ничего не могут поделать », — сказал он.

По словам Турсуниязова, из-за проверок казахских пограничников кыргызкие водители «несут убытки».

Кыргызские перевозчики не в первый раз сталкиваются с трудностями при переходе кыргызско-казахской границы. В 2017 году Казахстан ужесточил правила пропуска на фоне конфликта тогдашнего президента Алмазбека Атамбаева с казахскими властями.

Тогда Казахстан целый месяц проводил усиленный досмотр кыргызских товаров на границе, а также вводил ограничения — свои действия страна объясняла тем, что кыргызская продукция «не всегда соответствует требованиям ЕАЭС».