ГКНБ: Разаков не работает на таджикские спецслужбы

Пресс-служба Госкомитета нацбезопасности Кыргызстана 1 апреля заявила, что по итогам проверки кыргызский вице-премьер Жениш Разаков не причастен к таджикским спецслужбам.

По их словам, спецслужбами иностранных государств «достаточно широко» применяется «практика дискредитации» политических деятелей.

Такое же заявление сделало правительство Кыргызстана 25 марта — тогда власти назвали информацию о причастности Разакова к таджикским спецслужбам «ложной» и «провокационной».

ГКНБ начал проверку из-за требований депутатов парламента после конфликта на приграничных территориях Кыргызстана и Таджикистана. Парламентарии были недовольны тем, как делегация из Кыргызстана под руководством Разакова разрешила конфликт — кыргызские власти пообещали Таджикистану построить еще одну дорогу на спорном участке границы.

Сам Разаков отрицает вербовку со стороны таджикских спецслужб.

Информация о связи Разакова с таджикскими спецслужбами также появилась в СМИ Таджикистана еще в 2016 году и периодически всплывала при назначениях чиновника на новые должности.