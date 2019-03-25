Разаков не работает на таджикские спецслужбы, это «ложь и провокация» — правительство КР

Пресс-служба правительства Кыргызстана выпустила заявление 25 марта, что информация о причастности вице-премьера Жениша Разакова к таджикским спецслужбам — «ложная и носит исключительно провокационный характер».

«Якобы причастность Жениша Разакова к таджикской разведке не могла бы остаться незамеченной на протяжении всей его служебной деятельности […] Необходимо отметить, что публикации подобного рода ранее не раз распространялись в СМИ и общественности с целью дискредитации личности Жениша Разакова и служебной деятельности вице-премьер-министра», — сказано в пресс-релизе правительства.

Депутаты парламента 20 марта потребовали проверить Разакова после конфликта на приграничных территориях Кыргызстана и Таджикистана. Они были недовольны тем, как делегация из Кыргызстана, которую возглавлял Разаков, разрешила конфликт — кыргызские власти пообещали Таджикистану построить еще одну дорогу на спорном участке границы.

Сам Разаков отрицает вербовку, тем не менее кыргызские спецслужбы пообещали проверить кыргызского вице-премьера.

Информация о связи Разакова с таджикскими спецслужбами также появилась в СМИ Таджикистана еще в 2016 году и периодически всплывала при назначениях чиновника на новые должности.