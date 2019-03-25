Якутск: Ситуация c кыргызскими мигрантами «стабилизировалась»

Председатель регионального объединения «Общероссийский кыргызский конгресс по Якутии» Жазбек Бекболиев сообщил «Клоопу», что к 25 марта «ситуация стабилизировались» и кыргызские мигранты вышли на работу.

«Угрозы в отношении мигрантов прекратились — сейчас уже оперативно работают правоохранительные органы. Всех, кто на видео угрожал мигрантам, по горячим следам ловят, даже если они себя не снимали», — сказал Бекболиев.

Полиция начала задерживать местных жителей, которые громили магазины по продаже фруктов и овощей еще 20 марта. Также к административной ответственности привлекли мужчину, который в мессенджерах призывал людей выйти на несанкционированный митинг.

Ситуация в Якутске в отношении кыргызских мигрантов ухудшилась 18 марта, когда в городе задержали уроженца Кыргызстана по подозрению в изнасиловании местной жительницы. Он дал признательные показания. Спустя несколько дней арестовали еще двух кыргызстанцев по подозрениям в «лишении свободы» изнасилованной девушки.

После задержания подозреваемого в изнасиловании, в городе прошел масштабный митинг, а власти начали внеплановую проверку среди мигрантов. Часть кыргызских мигрантов не вышли на работу из-за опасений за свою безопасность.

В соцсетях распространялись видео с погромами и угрозами в адрес мигрантов, а в WhatsApp-группах призывали игнорировать услуги, оказываемые мигрантами.