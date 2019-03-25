Мырзакматов заявил, что «приближенные Атамбаева» требовали $500 тысяч за оправдательный приговор

Бывший мэр Оша Мелис Мырзакматов заявил в интервью газете «Жаны Ордо», что кыргызские власти во времена президента Алмазбека Атамбаева требовали у него $500 тысяч за оправдательный приговор в Верховном суде.

«После первого решения Верховного суда поступило такое предложение. После второго сумма требуемого изменилась. Видимо, подумали, что останутся без ничего, и стали просить $250 тысяч. Но у меня не было таких денег. Тем более у нас в руках уже было два решения Верховного суда в нашу пользу», — сказал Мырзакматов.

Заявление Мырзакматова сложно проверить на действительность — в интервью «Жаны Ордо» он не назвал никаких имен и фамилий тех людей, которые, по его словам, вымогали деньги.

Официальный представитель СДПК Кундуз Жолдубаева назвала заявления Мырзакматова «травлей» — она тоже задалась вопросом, почему бывший мэр не называет конкретных имен. «Какие именно чиновники? Пусть Мырзакматов скажет. Пусть эти чиновники отвечают […] Это просто обычная травля», — сказал она.

Уголовное дело против Мырзакматова возбудили в ноябре 2014 года — бывшего мэра обвинили в превышении должностных полномочий при строительстве эстакадного моста в Оше.

После начала уголовного преследования Мырзакматов покинул Кыргызстан. Впрочем, это не помешало суду заочно приговорить его к семи годам лишения свободы.

Карьера Мырзакматова

Мырзакматов возглавлял Ош с 2009 по 2013 годы. Он сохранил свой пост после свержения президента Курманбека Бакиева в апреле 2010 года, а также после межэтнического конфликта на юге страны летом того же года.

В 2013 году премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев уволил Мырзакматова с поста мэра Оша. В следующем году Мырзакматов попытался вновь баллотироваться на пост ошского градоначальника, но проиграл провластному кандидату Айтмамату Кадырбаеву.

Сам Мырзакматов заявлял, что его уволили из-за того, что он не поддерживал политический курс президента Атамбаева и его партии.

В начале 2019 года Мырзакматов возобновил деятельность своей партии «Улуттар Биримдиги» и объявил о подготовке к парламентским выборам 2020 года.

Соавтор: Асель Осмонгазиева