«Улуттар биримдиги» — некогда одна из влиятельнейших партий Оша — объявила о подготовке к парламентским выборам 2020 года после нескольких лет тишины. Вспоминаем, что известно о ней и ее одиозном председателе — бывшем мэре Оша Мелисе Мырзакматове.
Кто вообще такой Мырзакматов?
Мелис Мырзакматов — политик с юга Кыргызстана, чей пик славы пришелся на 2009-2013 годы, когда он был мэром Оша, второго по величине города страны. При этом, Мырзакматов был одним из немногих высокопоставленных чиновников, кто сохранил свой пост не только после апрельской революции 2010 года, но и после межэтнического конфликта на юге Кыргызстана в июне того же года — а тогда заменяли почти всех, кто получил свой пост во времена Бакиева.
Мырзакматов позиционировал себя как авторитетный, харизматичный и «народный» политик. В последние годы его мэрства эксперты говорили о том, что у Мырзакматова большие амбиции — якобы, он хотел стать политиком республиканского масштаба, а не быть лучшим из худших на региональном уровне. Однако властям в Бишкеке не нравилось то, что Мырзакматов был сильным лидером, которого поддерживало местное население, но который при этом был непредсказуем и показывал центру свою непокорность.
«В кыргызстанском обществе народу импонируют такие, на его взгляд, смельчаки, которые могут совершать действия в противовес центру. В 2011 году Мырзакматов не стеснялся открыто критиковать Временное правительство, что, в общем-то, чиновники его ранга в Кыргызстане себе не позволяют», — говорила эксперт Инга Сикорская в 2013 году в интервью для Института по освещению войны и мира (IWPR).
В конце 2013 года власти нашли предлог, чтобы снять Мырзакматова с поста мэра — в начале декабря он, еще будучи мэром Оша, вышел на митинг в поддержку экс-спикера парламента Ахматбека Келдибекова, которого месяцем ранее арестовали по обвинению в коррупции. Это не понравилось премьер-министру Жанторо Сатыбалдиеву, который сперва призвал Мырзакматова к тому, чтобы тот не выходил за рамки полномочий, а через два дня уволил его.
По словам самого Мырзакматова, причина увольнения была в том, что он открыто противостоял действующим властям в лице президента Алмазбека Атамбаева и его пропрезидентской партии социал-демократов.
«Причина политических репрессий против меня, заключается в том, что возглавляемая нами партия “Улуттар биримдиги” открыто говорит о недостатках деятельности властей, об их коррупционных схемах», — заявил тогда бывший мэр Оша.
Увольнение политика спровоцировало новую волну митингов в Оше, но сам бывший мэр призвал своих сторонников к спокойствию и попросил их разойтись по домам.
Позже против Мырзакматова возбудили уголовное дело за превышение должностных полномочий при «стройке века» — строительстве эстакадного моста в центре Оша — проекта, на который бывший мэр возлагал большие надежды. Его обвиняли в нецелевой растрате 27 млн сомов, сам Мырзакматов говорил, что готов ответить «за каждый тыйын».
В 2014 году политик пытался переизбраться на пост мэра Оша, которого выбирают депутаты Ошского горкенеша тайным голосованием, но, несмотря на то, что его партия «Улуттар биримдиги» занимала чуть меньше половины из 45 мест в горкенеше, проиграл провластному фавориту Айтмамату Кадырбаеву. Поражение Мырзакматова оказалось довольно противоречивым — перевес в пользу Кадырбаева составил несколько голосов, а позже в соцсетях и СМИ появилось видео, как депутаты показывали бюллетень со своим выбором вице-спикеру горкенеша.
После такого поражения и на фоне уголовного преследования Мырзакматов бежал из Кыргызстана. В 2015 году суд заочно приговорил его к 7 годам лишения свободы.
Насколько известна его партия?
Партия Мырзакматова «Улуттар биримдиги» («Единство нации») стала наиболее популярной в 2012 году, когда получила 21 из 45 мест в Ошском городском кенеше. Такое количество мест позволило партии сформировать коалицию, но этот процесс оказался непростым.
Остальные партии — «Республика», «Ата Мекен», СДПК и «Адилеттуу Кыргызстан» — были недовольны главенством сторонников Мырзакматова в горкенеше и пытались это оспорить. Однако «Улуттар биримдиги» вовремя скооперировались с другими партиями — НДПК и «Замандаш» — и все-таки смогли сформировать большинство, 23 против 22.
Эта коалиция оказалась настолько хрупкой, что чуть меньше, чем через два года эта уязвимость себя показала — альянс в Ошском горкенеше распался из-за того, что единственный депутат, который представлял «Замандаш», перешел на сторону партийных оппонентов «Улуттар биримдиги».
ВЖУХ, и партия оказалась в оппозиции прямо перед выборами мэра Оша, на которых собирался переизбираться Мырзакматов, и не набрала достаточно голосов. Соответственно, это закончилось поражением Мырзакматова.
После того, как Мырзакматов покинул страну, активная деятельность партии поутихла. На последних парламентских выборах в Кыргызстане в 2015 году «Улуттар биримдиги» объявили о своей поддержке оппозиционной партии «Ата Мекен», но ни одному стороннику Мырзакматова не удалось получить депутатский мандат, хотя некоторые из них шли в списке «Ата Мекена».
Есть ли у них шансы в 2020 году?
«Улуттар биримдиги» вновь дала о себе знать в конце февраля 2019 года после того, как в политсовет партии избрали известную юристку и бывшую судью Конституционной палаты Клару Сооронкулову. Этот шаг в партии объяснили подготовкой к парламентским выборам 2020 года — по ее словам, предложение о вхождении в партию поступило от самого Мырзакматова, который сейчас находится в бегах.
«Если в партиях не будет движения, то не будет и партийного строительства. Развитие парламентаризма напрямую зависит от партий. Поэтому мы должны избегать фальшивых партий. Я долгое время думала о том, куда приложить свои силы и в какой бы партии себя испытать», — сказала Сооронкулова в интервью радио «Азаттык».
Опрошенные «Клоопом» политологи считают, что «Улуттар биримдиги» имеет шансы пройти в парламент, потому что в Кыргызстане партии ценят не за их программы, а за харизматичных лидеров этих партий, каким они считают и Мырзакматова.
«У Мырзакматова есть лидерские качества. Его хорошо помнят по работе в Оше […] Сейчас страна раскрепощается от атамбаевщины. Есть он [в стране] или нет, не важно. Все зависит от менеджмента», — говорит бывший спикер парламента и политолог Зайнидин Курманов.
В этом с Курмановым согласен другой политолог Марат Казакпаев — по его словам, чтобы вернуться в Кыргызстан Мырзакматов должен договориться с президентом Сооронбаем Жээнбековым об отмене уголовного дела.
«На юге у него есть электорат, есть авторитет […] Но сейчас Мырзакматову нужно искать консенсус с нынешней властью, выход на президента», — говорит эксперт.
Однако мнения политологов расходятся в том, согласится ли власть договариваться с Мырзакматовым. По мнению Курманова, Жээнбеков позиционирует себя как президент-объединитель, поэтому давления на «Улуттар биримдиги» не будет. Казакпаев, наоборот, считает, что властям не выгодно сотрудничать с Мырзакматовым, потому что он работал еще во времена Бакиева, а это может негативно сказаться на имидже президента, которого сейчас и так обвиняют в клановости.
«Власть [будет осторожна в том, чтобы] идти с ним на переговоры, потому что возвращение фигуры [Мырзакматова] — обеление Бакиевых, семейно-кланового правления, и это автоматически попадает на семью Жээнбекова. Мырзакматов должен первым сделать шаг, а вот пойдут ли на это власти — большой вопрос», — объяснил Казакпаев.
По его мнению, Мырзакматов воспользовался конфликтом между Атамбаевым и Жээнбековым, чтобы вновь начать работу своей партии. «Если бы конфликта не было, то Мырзакматов не пошел бы на выборы, он еще дальше бы [скрывался]. Но конфликт [между Атамбаевым и Жээнбековым] играет ему на руку, он этим только пользуется и начинает все чаще и чаще заявлять о себе», — сказал политолог.