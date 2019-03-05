Мелис Мырзакматов — политик с юга Кыргызстана, чей пик славы пришелся на 2009-2013 годы, когда он был мэром Оша, второго по величине города страны. При этом, Мырзакматов был одним из немногих высокопоставленных чиновников, кто сохранил свой пост не только после апрельской революции 2010 года, но и после межэтнического конфликта на юге Кыргызстана в июне того же года — а тогда заменяли почти всех, кто получил свой пост во времена Бакиева.

Мырзакматов позиционировал себя как авторитетный, харизматичный и «народный» политик. В последние годы его мэрства эксперты говорили о том, что у Мырзакматова большие амбиции — якобы, он хотел стать политиком республиканского масштаба, а не быть лучшим из худших на региональном уровне. Однако властям в Бишкеке не нравилось то, что Мырзакматов был сильным лидером, которого поддерживало местное население, но который при этом был непредсказуем и показывал центру свою непокорность.