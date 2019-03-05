Слева направо: обвиняемые в подготовке террористической атаке узбекистанец Бахтиёр Умаров, кыргызстанец Атабек Абдуллаев, узбекистанец Давид Идриссон. Фото: СЭПО

Суд в Швеции освободил из-под стражи кыргызстанца Атабека Абдуллаева и узбекистанца Бахтиёра Умарова. Их обвиняли в подготовке террористического акта (спойлер: пока это не означает, что суд признает их невиновными).

Пресс-служба шведского райсуда Солна сообщила, что 5 марта суд отменил решение об аресте Абдуллаева и Умарова — это значит, что они не будут содержаться под стражей до вынесения приговора судом. Другой главный подозреваемый в деле Давид Идриссон остался под арестом.

Их освобождение может означать, что с них могут снять обвинения в подготовке теракта, но свое финальное решение по этому делу суд объявит 8 марта 2019 года.

Кыргызстанца Атабека Абдуллаева задержали весной 2018 года в Швеции по подозрению в подготовке теракта. По этому делу арестовали еще и пятерых узбекистанцев.

Сотрудники «Клоопа» изучили 2200-страничный доклад о досудебном разбирательстве Службы госбезопасности Швеции (СЭПО) по этому делу и обнаружили в нем как минимум 10 ошибок и противоречий. Эти детали не доказывают невиновность Абдуллаева, но указывают на то, что шведские спецслужбы, возможно, относились к нему предвзято.

Например, СЭПО приняла Абдуллаева за экстремиста, в частности, из-за его фотографий, на которых он изображен с поднятым вверх пальцем. Но для религиозных мусульман из Центральной Азии, одним из которых является Атабек, этот жест означает веру в Аллаха как в единственного бога.

Также журналисты «Клоопа» обнаружили, что шведские переводчики неправильно интерпретировали переписки Абдуллаева на кыргызском и запутались в ее переводе на шведский язык.

Об этих и других ошибках читайте в статье «Клооп» — Верю в Аллаха и шведский суд. Криминальная драма кыргызстанца в Стокгольме — его обвиняют в терроризме.