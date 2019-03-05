СМИ сообщили, что депутата Момбекова вызвали на допрос в ГКНБ. Спецслужбы это опровергли

Спецслужбы опровергли эту информацию — по их информации, депутат Момбеков действительно приходил в ГКНБ, но для «рабочей встречи» с председателем Идрисом Кадыркуловым.

Пресс-секретарь ГКНБ Рахат Сулайманов не стал раскрывать деталей разговора между Момбековым и Кадыркуловым.

По информации «Калыс Медиа», Момбекова вызвали на допрос из-за его встречи с жителями новостройки «ТЭЦ-2» в Бишкеке. Во время встречи депутат поднял вопрос о незаконном сносе домов в этом районе.