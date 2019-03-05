СМИ сообщили, что депутата Момбекова вызвали на допрос в ГКНБ. Спецслужбы это опровергли

Издание «Калыс Медиа» со ссылкой на собственные источники сообщило, что Госкомитет национальной безопасности (ГКНБ) вызвал на допрос депутата парламента Рыскелди Момбекова.
Спецслужбы опровергли эту информацию — по их информации, депутат Момбеков действительно приходил в ГКНБ, но для «рабочей встречи» с председателем Идрисом Кадыркуловым.
Пресс-секретарь ГКНБ Рахат Сулайманов не стал раскрывать деталей разговора между Момбековым и Кадыркуловым.
По информации «Калыс Медиа», Момбекова вызвали на допрос из-за его встречи с жителями новостройки «ТЭЦ-2» в Бишкеке. Во время встречи депутат поднял вопрос о незаконном сносе домов в этом районе.
«Наше правительство не должно идти на такую глупость. Власти не могут снести дома тысячи людей. Если тысячи людей выйдут, то наоборот они могут снести дом властей. Правительство должно эти документы узаконить», — заявил Момбеков на встрече.
На момент публикации этого материала ни Момбеков, ни его помощник не были доступны для комментариев.