Члены политсовета СДПК пожаловались на то, что их партию пытаются расколоть, а действующие власти оказывают давление на партийцев. Об этом они заявили во время пресс-конференции в Бишкеке. Что еще интересного прозвучало?
Перед журналистами выступили депутаты парламента Ирина Карамушкина и Асель Кодуранова, член политсовета СДПК Нурбек Касымбеков и ее секретарь Талай Усубалиев.
Причиной их заявления стала противоречивая информация о дате будущего съезда партии — бывший член СДПК депутат Иса Омуркулов заявил, что собрание ее делегатов пройдет 3 апреля, хотя сама партия говорит, что съезд будет 6 апреля. Члены политсовета назвали действия Омуркулова незаконными.
Что еще интересного произошло на пресс-конференции:
• Политсовет СДПК обвинил Омуркулова в том, что он стоит за «СДПК без Атамбаева». Это движение появилось в середине 2018 года, оно требует смены председателя партии — бывшего президента Алмазбека Атамбаева, который сейчас находится в открытом конфликте с действующим президентом Сооронбаем Жээнбековым.
• Часть депутатов СДПК в парламенте назвали себя оппозицией внутри фракции. По словам Карамушкиной, она и еще три депутата — Асель Кодуранова, Данияр Аттокуров и Мурадыл Мадеминов — бойкотируют заседания фракции СДПК. Причина протеста в том, что заседания ведет Иса Омуркулов, который формально продолжает быть председателем социал-демократов в парламенте, несмотря на то, что его исключили из партии в октябре 2018 года за подозрения в поддержке движения «СДПК без Атамбаева».
• СДПК пока открыто не обвиняет президента Сооронбая Жээнбекова в давлении, но говорит, что ему «выгоден» раскол в партии. Ирина Карамушкина считает, что Жээнбекову выгодно убрать Атамбаева с политической арены. По ее словам, точкой раздора между президентами стало то, что брат Жээнбекова — Асылбек Жээнбеков — не захотел покидать свой депутатский пост после президентских выборов. СДПК — по крайней мере, часть, поддерживающая Атамбаева — обвиняет Жээнбековых в клановости.
• Власти давят на членов СДПК — вызывают на допросы, снимают с должностей. Об этом также заявила Карамушкина — она назвала это «бакиевскими приёмчиками», имея в виду, что методы нынешних властей похожи на те, которые использовались в период президента Курманбека Бакиева, который был свергнут во время апрельской революции 2010 года.
Почему вас это должно волновать? Потому что СДПК, по сути — главная политическая партия в стране, которая переживает конфликты сразу на нескольких уровнях:
• между лидерами: Атамбаевым, Жээнбековым и Омуркуловым;
• внутри фракции в парламенте: часть депутатов поддерживают Атамбаева и не любят Омуркулова, другая — большая часть — либо не выражает своей позиции, либо отвернулась от Атамбаева, либо поддерживает Жээнбекова;
• внутри самой партии: часть партии поддерживает Атамбаева, а другая — в виде движения «СДПК без Атамбаева» — пытается сместить его.
Во время президентства Алмазбека Атамбаева СДПК была ключевой партией, которая поддерживала его и играла роль в определении политической повестки страны. Сам Атамбаев в те времена открыто заявлял, что СДПК «пропрезидентская партия».
Сейчас — из-за всех конфликтов и разделения внутри СДПК на тех, кто поддерживает Атамбаева, и кто его не поддерживает — партию нельзя однозначно назвать «пропрезидентской». Политическая повестка СДПК — как в парламенте, так и вне его — становится менее предсказуемой и понятной.