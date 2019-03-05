• Политсовет СДПК обвинил Омуркулова в том, что он стоит за «СДПК без Атамбаева». Это движение появилось в середине 2018 года, оно требует смены председателя партии — бывшего президента Алмазбека Атамбаева, который сейчас находится в открытом конфликте с действующим президентом Сооронбаем Жээнбековым.

• Часть депутатов СДПК в парламенте назвали себя оппозицией внутри фракции. По словам Карамушкиной, она и еще три депутата — Асель Кодуранова, Данияр Аттокуров и Мурадыл Мадеминов — бойкотируют заседания фракции СДПК. Причина протеста в том, что заседания ведет Иса Омуркулов, который формально продолжает быть председателем социал-демократов в парламенте, несмотря на то, что его исключили из партии в октябре 2018 года за подозрения в поддержке движения «СДПК без Атамбаева».

• СДПК пока открыто не обвиняет президента Сооронбая Жээнбекова в давлении, но говорит, что ему «выгоден» раскол в партии. Ирина Карамушкина считает, что Жээнбекову выгодно убрать Атамбаева с политической арены. По ее словам, точкой раздора между президентами стало то, что брат Жээнбекова — Асылбек Жээнбеков — не захотел покидать свой депутатский пост после президентских выборов. СДПК — по крайней мере, часть, поддерживающая Атамбаева — обвиняет Жээнбековых в клановости.

• Власти давят на членов СДПК — вызывают на допросы, снимают с должностей. Об этом также заявила Карамушкина — она назвала это «бакиевскими приёмчиками», имея в виду, что методы нынешних властей похожи на те, которые использовались в период президента Курманбека Бакиева, который был свергнут во время апрельской революции 2010 года.