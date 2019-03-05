Мы надеемся, что ни одна из вышеперечисленных гипотез не подтвердится, и отказ в выдаче кыргызской визы Махитаб Махгуб был ошибкой системы.

Чтобы доказать это, мы требуем от МИДа Кыргызской Республики немедленно выдать госпоже Махгуб электронную визу в Кыргызскую Республику сроком на 30 дней, как мы и просили в письме-приглашении.

В случае, если МИД Кыргызской Республики проигнорирует это требование и/или откажется выдавать Махитаб Махгуб визу, фонд «Клооп Медиа» оставляет за собой право оспаривать это решение на любых уровнях и начать расследовать действия министерства.

Чем должна была заниматься Махитаб Махгуб?

Махитаб — выпускница Центральноевропейского университета в Будапеште, Венгрия, в котором она защитила диплом магистра по специальности «Государственное управление».

Она работает в «Центре развития и государственной политики», в котором она отвечает за мониторинг ситуации с правами женщин в Судане.

Махитаб была в 28 странах мира, включая страны Евросоюза, на территории которого она прожила несколько лет.

Махитаб на фоне Бруклинского моста, Нью-Йорк: власти США, в отличие от властей Кыргызстана, выдали ей визу. Фото из личного архива

Стажируясь в «Клоопе», Махитаб должна была разработать новые способы краудфандинга для редакции «Клоопа». Главной целью её стажировки было придумать как эффективно собирать пожертвования на работу редакции среди жителей англоязычных стран, учитывая, что на «Клоопе» не выходит материалов на английском.

Этот опыт мы планировали в дальнейшем передать другим некоммерческим, правозащитным и благотворительным организациям Кыргызстана.

Мы мечтаем, чтобы Кыргызстан был местом, куда граждане других стран приезжают для того, чтобы воплощать самые невероятные и крутые проекты. Махитаб готова была приехать на неоплачиваемую стажировку за свой счёт — просто потому, что ей очень интересен наш регион и у неё есть желание помочь местным организациям добиться финансовой стабильности.

Наша страна должна делать всё, чтобы такие люди приезжали к нам тысячами, независимо от того, какое у них гражданство. То, что за последние восемь лет, граждане около 50 стран мира получили возможность въезжать в Кыргызстан без визы, очень помогло этому.

Но случай с Махитаб показывает — у нас есть большой риск упустить этот шанс и ударить в грязь лицом. Мы призываем МИД исправить свои ошибки, пока Кыргызстан не понёс необратимые репутационные потери.