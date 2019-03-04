Дискриминация — это притеснение, предвзятое и негативное отношение к людям из-за их принадлежности к определенной группе. Простыми словами, когда вас лишают чего-то или негативно относятся из-за того, что вы часть какой-то группы.

Не пустить человека с инвалидностью в ночной клуб — это дискриминация.



Другой пример — распространенное мнение, что девушки не должны носить короткие вещи, обувь на каблуках и макияж, потому что это выглядит «вызывающе». На самом деле, девушки никому ничего не должны: каждый человек вправе сам решать, как выглядеть и какую одежду носить.

