Это не излечит травм, но поднимет темы, которые считаются табуированными в обществе и покажет их с другой стороны.

Осенью 2017 года издания The New York Times и The New Yorker опубликовали расследования о сексуальных домогательствах Харви Вайнштейна — одного из самых влиятельных продюсеров Голливуда. Это произошло потому что женщины нашли в себе силы сказать правду.

В общем, около 80 актрис заявили о действиях кинопродюсера. Его уволили из компании, которую он же и основал, лишили наград и членства во многих гильдиях. В итоге, Вайнштейн сдался полиции.

После этого, заговорили о других случаях домогательств и насилия в киноиндустрии. Если раньше об этом молчали или боялись говорить, то теперь ситуация кардинально изменилась — людей, обвиняемых в домогательствах публично осуждают и привлекают к ответственности, а их карьеры рушатся.