Партнерский материал с Коалицией за равенство — организацией, которая борется с дискриминацией и продвигает соблюдение прав человека.
Что такое «дискриминация»?
Дискриминация — это притеснение, предвзятое и негативное отношение к людям из-за их принадлежности к определенной группе. Простыми словами, когда вас лишают чего-то или негативно относятся из-за того, что вы часть какой-то группы.
Не пустить человека с инвалидностью в ночной клуб — это дискриминация.
Другой пример — распространенное мнение, что девушки не должны носить короткие вещи, обувь на каблуках и макияж, потому что это выглядит «вызывающе». На самом деле, девушки никому ничего не должны: каждый человек вправе сам решать, как выглядеть и какую одежду носить.
Мотивы могут быть разные: гендер, место жительства, внешность, вера, инвалидность или материальное положение. Не существует полного списка причин, из-за которых можно стать жертвой дискриминации.
Опасность в том, что часто дискриминация сопровождается еще более тяжкими преступлениями: семейным насилием, домогательствами или пытками.
А что закон говорит об этом?
Конституция Кыргызстана запрещает любые виды дискриминации, но не объясняет что это такое.
Есть и другие документы, в которых это под запретом:
• Закон о правах лиц с инвалидностью;
• Закон о гендерном равенстве.
Но в них не говорится, как накажут нарушителя.
Только в Уголовном кодексе говорят о наказании — штраф от 12 до 14 тысяч сомов или лишение свободы от 2,5 до 5 лет. Но только при условии, что нарушение повлекло «значительный вред» — и его наличие еще нужно доказать.
При этом, «значительность» вреда будет измеряться судом, каждый раз индивидуально.
Окей, я сталкиваюсь с этим. Куда-то можно пожаловаться?
Вы можете отправить письменную жалобу в милицию, прокуратуру, суд и Омбудсмену Кыргызской Республики.
Хотя замечания Омбудсмена — это рекомендации, он может самостоятельно обращаться в суд о защите ваших прав и отправлять акты реагирования в различные органы, чтобы они приняли меры.
Подготовьте две копии жалобы: одна уйдет в ведомство, вторая — с датой, подписью и печатью о принятии — останется у вас. Это будет подтверждением, что жалобу у вас действительно приняли.
Что должна содержать хорошая жалоба?
Независимо от того, куда вы отправляете жалобу, проверьте, чтобы в ней была эта информация:
• Информация о вас (заявителе): ФИО, адрес и телефон для обратной связи, анонимные жалобы не регистрируют. Важно указать заявителя, иначе вы не сможете получить официального ответа, следить за ходом дела, а в случае несогласия с решением ‒ обжаловать его в суд или вышестоящий орган.
• Доказательства: фото/видео/аудио-записи, скриншоты переписок. Большая вероятность, что без доказательств на вашу жалобу ответят формальной отпиской. Скриншоты, кстати, можно заверять нотариально.
• Факты и хронология конфликта: Имейте ввиду, что больше 2 страниц вряд ли будут читать внимательно. Поэтому мы рекомендуем писать как можно короче, но точней. Нужно описать вашу историю в хронологическом порядке.
У каждого события есть:
‒ точная дата;
‒ точное время или отрезок времени;
‒ точное место (или несколько мест).
Если эта информация неизвестна, сделайте предположение — задайте отрезок времени и установите границы места.
• Отсылки на законодательство:
Нужно обосновать, почему произошедшее — это нарушение закона. Сориентироваться какой именно закон нарушен, может быть непростой задачей, поэтому как минимум, вы можете сослаться на Конституцию Кыргызской Республики. Для поиска нужных законов, можно использовать базу данных Минюста.
• Требования: без них любая жалоба бессмысленна. Поэтому постарайтесь сформулировать свои требования максимально четко и ясно. Принято вежливо использовать слово «прошу», но внутри себя сохраняйте настрой «требую».
Если вы отправляли заявление в милицию или прокуратуру, у сотрудников есть десять дней, чтобы ответить, возбудили дело или нет. Для Омбудсмена срок ответа на жалобу не установлен.
Если вы уверены, что подверглись дискриминации на работе, можно пожаловаться в Госэкотехинспекцию. Именно это ведомство, до суда, может привлечь к административной ответственности за нарушение ваших трудовых прав.
Однако по некоторым трудовым спорам юристы советуют сразу обращаться в суд. Например, с иском о восстановлении на работе, потому что у Госэкотехинспекции таких полномочий нет.
В суде должны ответить в течение 5 дней, приняли ваше заявление или нет. Могут не принять, если есть ошибки в заявлении или если ваше дело не связано с гражданским судопроизводством.
По информации судебного департамента, в период с 2013 по 2017 годы в судах Кыргызстана было всего шесть дел по статье о нарушении равноправия. Из них, только по одному делу вынесен приговор — человека осудили.
Мне могут отказать в суде?
Да. Кроме ошибок в заявлении, суд может посчитать, что ваш случай — не дискриминация.
В Конституции говорится, что есть «специальные меры», которые наше государство не считает дискриминацией. Они появились, чтобы обеспечить «равные возможности для различных социальных групп».
Например, в законе о гендерном равенстве есть такие меры:
• призыв только мужчин на срочную военную службу;
• отпуск по беременности и родам для женщин;
• гарантии не увольнения в случае беременности и наличия ребенка возрастом до 3 лет;
• 36-часовая рабочая неделя для женщин работающих в условиях высокогорья (и дополнительный выходной день).
Другой пример — список профессий, на которых женщинам запрещено работать. Это объясняется охраной здоровья женщин.
В феминистском сообществе такой список воспринимается, как дискриминационный и вызывает ряд вопросов. Например, почему женщины рассматриваются в первую очередь, как объект для репродуктивных функций? И как быть женщинам, которые решили не становиться матерями?
Как я могу постоять за себя самостоятельно?
Вы можете обратиться в негосударственные организации. Например, в Коалицию за равенство, вместе с которой мы составили этот материал. В коалиции состоят 19 организаций, которые могут вам помочь по самым разным вопросам: поддержка, консультации и юридическая помощь.
Если дискриминация повлекла тяжелую травму, лучше обратиться к психологу.
Придать гласность произошедшему — еще один вариант. И хотя такой поступок может повлечь ретравматизацию, гласность важна в борьбе с преступлениями.
Это не излечит травм, но поднимет темы, которые считаются табуированными в обществе и покажет их с другой стороны.
Осенью 2017 года издания The New York Times и The New Yorker опубликовали расследования о сексуальных домогательствах Харви Вайнштейна — одного из самых влиятельных продюсеров Голливуда. Это произошло потому что женщины нашли в себе силы сказать правду.
В общем, около 80 актрис заявили о действиях кинопродюсера. Его уволили из компании, которую он же и основал, лишили наград и членства во многих гильдиях. В итоге, Вайнштейн сдался полиции.
После этого, заговорили о других случаях домогательств и насилия в киноиндустрии. Если раньше об этом молчали или боялись говорить, то теперь ситуация кардинально изменилась — людей, обвиняемых в домогательствах публично осуждают и привлекают к ответственности, а их карьеры рушатся.
Именно это повлекло за собой флэшмоб под хэштегом #MeToo (#Ятоже). Через него женщины и мужчины по всему миру открыто рассказывали о том, как столкнулись с сексуальным насилием и домогательствами в жизни.
Годом ранее, пользователи российской и украинской части интернета массово говорили о пережитом насилии через хэштеги #ЯНеБоюсьСказать и #ЯНеБоюсьСказати.
Если вы решили рассказать публично о каком-либо случае, ваш оппонент может подать против вас иск о защите чести и достоинства. В суде будут проверять, была ли информация достоверной: от этого зависит посчитают ли вас виноватым. Это объясняется презумпцией невиновности: пока вы не докажете свою правоту, человек не считается виновным. Поэтому важно заранее собрать доказательства своей правоты.