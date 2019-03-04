Фото иллюстративное. Источник: сайт «Демир Банка»

С конца февраля клиенты двух самых крупнейших банков Кыргызстана — KICB и «Демир Банка» — не могут провести некоторые онлайн-платежи. Объясняем, что происходит и при чем тут разбирательства по делу платежной системы QIWI.

Новость обновлена в 16:50

Что случилось?

Клиенты KICB и «Демир Банка» не могут совершать некоторые моментальные онлайн-платежи — например, оплачивать коммунальные платежи, налоговые выплаты или пополнять баланс мобильного телефона.

Проблему с предоставлением онлайн-услуг признают и KICB, и «Демир Банк» — оба банка назвали происходящее «техническими неполадками», которые обещают «устранить в кратчайшие сроки».

В службе поддержки «Демир Банка» журналисту «Клоопа» сказали, что сбой в системе связан с платежным оператором QIWI, который предоставляет услуги для банка.

«[У нас] имеются проблемы с моментальными платежами (оплата услуг связи, коммунальных платежей), но не с онлайн. Онлайн-оплата (как перевод денег с карты на карту) проходит успешно», — написала служба поддержки банка.

C аналогичной проблемой по онлайн-платежам столкнулся и «Коммерческий банк Кыргызстан». 2 марта он уведомил своих пользователей, что эти сбои связаны с платежным оператором QIWI.

При чем тут QIWI?

QIWI — это платежная система, которая принадлежит международной корпорации «Объединенной системе моментальных платежей» («ОСМП»). 1 марта банковские счета этой компании арестовал суд — это связано с разбирательством по делам QIWI и платежной системы «Мобильник».

Представитель пресс-службы «ОСМП» Елена Ауман сказала журналисту «Клоопа», что проблемы с онлайн-платежами у KICB и «Демир Банка» связаны с QIWI. Компания отключила от своей платежной системы эти банки, так как ее счета «незаконно арестовали».

«[Мы готовы восстановить работу] в случае отмены постановления [суда]. У нас все работает», — сообщила Ауман.

Когда онлайн-платежи снова заработают?

Руководство «Коммерческого банка Кыргызстан» надеется восстановить работу своих систем по онлайн-платежам 12 марта. В случае с «Демир Банком» и KICB, это пока неизвестно.

Руководитель пиар-отдела «Демир Банка» Нурмира Эсеналиева сообщила «Клоопу», что специалисты банка работают над тем, чтобы восстановить работу недоступных онлайн-платежей. По словам Эсеналиевой, «Демир Банк» приостановил сотрудничество с QIWI, так как Нацбанк «рекомендовал» воздержаться от работы с этим провайдером.

В KICB на момент публикации этого материала не смогли предоставить ответы на этот вопрос.