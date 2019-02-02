«Мобильник» утверждает, что ведет восстановительные работы и погашает задолженности перед поставщиками. Нацбанк не планирует пока отзывать лицензию у компании.

Бывший глава компании Адилет Боотаев объяснил, что пользователи сервиса могут не бояться, что их деньги исчезнут — они могут забрать их в банке «Бай-Тушум».

«Платежные организации — лицензированный вид деятельности, который контролируется Национальным банком. Все средства, которые находятся в мобильном кошельке, на самом деле находятся в банке-эмитенте. Если система перестанет работать, банк-эмитент выплатит деньги абонентам. У компании “Мобильник” эмитентом является банк “Бай-Тушум”», — сказал он.

Банк временно приостановил услугу по обналичиванию денежных средств, но должен восстановить ее 6 февраля.

Причем тут финполиция?

Компания «Мобильник» не объяснила своим клиентам причины неполадок, но ее бывший владелец Адилет Боотаев рассказал свою версию событий.

О проблемах в компании Боотаев писал еще в ноябре 2018 года.

В интервью «Акчабару» Боотаев рассказал, как продал долю в компании казахскому бизнесмену Кайрату Мажибаеву, после чего тот якобы захватил управление бизнесом и лишил его дивидендов. Сотрудники компании якобы были вынуждены уволиться и из 92 сотрудников осталось четверо.

Кайрат Тажибаев. Фото: Beeline Kazakhstan

«Несмотря на наличие у меня 49% доли в компании, я не получаю дивиденды. Невзирая на неоднократные письменные претензии, я лишен доступа к финансовой документации и управлению организацией (…) Моему бизнесу нанесен существенный ущерб. По этому поводу я обратился в правоохранительные органы», — говорит Боотаев. По его словам, Финполиция начала следствие.

На момент написания материала финансовая полиция была недоступна для комментариев, как и компания «Мобильник», но, по информации издания «Кактус», 23 января в офисе компании был проведен обыск, были изъяты финансовые документы.