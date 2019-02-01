Суд отпустил под домашний арест милиционера, подозреваемого в изнасиловании

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Суд решил отпустить под домашний арест милиционера, которого подозревают в изнасиловании девушки. Его задержали два дня назад, 30 января.

Пресс-служба Чуйского областного суда сообщила журналистке «Клоопа», что 31 января Ысык-Атинский райсуд назначил милиционеру меру пресечения — домашний арест.

После задержания подозреваемый милиционер находился в изоляторе временного содержания, но следствие и прокуратура попросили суд проверить законность заключения его под стражу.

Милиционера задержали после заявления об изнасиловании, которое поступило от девушки, проживающей в Бишкеке.

По ее словам, изнасилование произошло возле Большого Чуйского канала (БЧК) в селе Новопокровка, а преступников было несколько.

Милиция разыскивает причастных к преступлению, но пока у следствия есть только один подозреваемый — 36-летний помощник дежурной части ОВД Свердловского района Бишкека.

По словам юриста Замира Жоошева, в случае группового изнасилования суд должен был заключить подозреваемого в СИЗО, потому что это тяжкое преступление.

«В таком случае суд не мог применить домашний арест. […] Если исходить из практики, обычных граждан [при подозрении в изнасиловании] сразу сажают [в СИЗО]», — сказал юрист.