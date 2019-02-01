Парламентская фракция «Ата Мекен» предложила запретить использовать ледники Давыдова и Лысый в промышленных целях. В 2017 году парламент решил пожертвовать этими ледниками ради бесперебойной работы золотодобывающего предприятия «Кумтор».
Новый законопроект депутаты собираются выставить на общественное обсуждение 1 февраля. Он предлагает поправки в Водный кодекс, которые запретят использовать ледники Давыдова и Лысый в промышленных целях.
«Источником влаги в Центральноазиатском регионе являются ледники Кыргызстана и Таджикистана. Кыргызская Республика не сможет обеспечить людей питьевой водой, если иссякнут источники в виде глетчеров (ледников)», — написано в справке-обосновании к законопроекту.
Что хотят изменить?
Депутаты предлагают внести изменение в 62 статью Водного кодекса. Сейчас она запрещает деятельность, которая бы ускоряла таяние ледников, «за исключением деятельности на ледниках Давыдова и Лысый». В законопроекте предлагают убрать это исключение.
Кроме того, сейчас в статье говорится, что «уполномоченный государственный орган» может принимать «заключение о возможности осуществления подобной деятельности» (той самой, которую запрещает эта же статья). Депутаты «Ата Мекена» в своем законопроекте предлагают убрать и этот абзац.
Что говорят инициаторы?
Лидер фракции «Ата Мекен» и инициатор законопроекта Алмамбет Шыкмаматов сообщил «Клоопу», что с помощью этого документа депутаты хотят сохранить пресную воду.
«Мы хотим запретить уничтожать ледники, потому что они — это наше богатство. Вопросы пресной воды актуальны в глобальном масштабе. Со временем пресная вода станет дорогим и бесценным ресурсом. А золото должно добываться [без ущерба ледникам]», — сказал депутат.
Он добавил, что законопроект о защите ледников подготовили по просьбе бывшего лидера фракции Омурбека Текебаева, который сейчас отбывает наказание по обвинениям в коррупции.
О чем вообще речь?
Водный кодекс Кыргызстана запрещает вести деятельность, которая ускоряет таяние ледников, за исключением ледников Давыдова и Лысый.
Это исключение ввели в 2017 году, когда парламент принял поправки в Водный кодекс. Занимавший на тот момент должность президента Кыргызстана Алмазбек Атамбаев тоже поддержал поправки.
Водный кодекс тогда изменили, чтобы обеспечить «бесперебойную работу» главного золотодобывающего предприятия страны — «Кумтора». Поправки позволили компании «Кумтор» вести деятельность, которая может привести к таянию ледников Давыдова и Лысый.
По подсчетам правительства, после окончания работ на месторождении площадь ледника Давыдова сократится на 70%, а ледника Лысый — на 20%.
Правозащитники и экологи неоднократно выходили на митинги за сохранение ледников, заявляя, что это приведет к экологической катастрофе.
Компания «Кумтор» обязалась ежегодно выплачивать 3 млн долларов за ущерб экологии Кыргызстана. Также она должна создать Фонд по развитию природы и вложить туда 50 млн долларов США.