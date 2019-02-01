Ледник Лысый. Фото: Жанарбек Жолдошбаев / RFE/RL

Парламентская фракция «Ата Мекен» предложила запретить использовать ледники Давыдова и Лысый в промышленных целях. В 2017 году парламент решил пожертвовать этими ледниками ради бесперебойной работы золотодобывающего предприятия «Кумтор».

Новый законопроект депутаты собираются выставить на общественное обсуждение 1 февраля. Он предлагает поправки в Водный кодекс, которые запретят использовать ледники Давыдова и Лысый в промышленных целях.

«Источником влаги в Центральноазиатском регионе являются ледники Кыргызстана и Таджикистана. Кыргызская Республика не сможет обеспечить людей питьевой водой, если иссякнут источники в виде глетчеров (ледников)», — написано в справке-обосновании к законопроекту.

Что хотят изменить?

Депутаты предлагают внести изменение в 62 статью Водного кодекса. Сейчас она запрещает деятельность, которая бы ускоряла таяние ледников, «за исключением деятельности на ледниках Давыдова и Лысый». В законопроекте предлагают убрать это исключение.

Кроме того, сейчас в статье говорится, что «уполномоченный государственный орган» может принимать «заключение о возможности осуществления подобной деятельности» (той самой, которую запрещает эта же статья). Депутаты «Ата Мекена» в своем законопроекте предлагают убрать и этот абзац.

Что говорят инициаторы?

Лидер фракции «Ата Мекен» и инициатор законопроекта Алмамбет Шыкмаматов сообщил «Клоопу», что с помощью этого документа депутаты хотят сохранить пресную воду.

«Мы хотим запретить уничтожать ледники, потому что они — это наше богатство. Вопросы пресной воды актуальны в глобальном масштабе. Со временем пресная вода станет дорогим и бесценным ресурсом. А золото должно добываться [без ущерба ледникам]», — сказал депутат.

Он добавил, что законопроект о защите ледников подготовили по просьбе бывшего лидера фракции Омурбека Текебаева, который сейчас отбывает наказание по обвинениям в коррупции.

О чем вообще речь?

Водный кодекс Кыргызстана запрещает вести деятельность, которая ускоряет таяние ледников, за исключением ледников Давыдова и Лысый.

Это исключение ввели в 2017 году, когда парламент принял поправки в Водный кодекс. Занимавший на тот момент должность президента Кыргызстана Алмазбек Атамбаев тоже поддержал поправки.

Водный кодекс тогда изменили, чтобы обеспечить «бесперебойную работу» главного золотодобывающего предприятия страны — «Кумтора». Поправки позволили компании «Кумтор» вести деятельность, которая может привести к таянию ледников Давыдова и Лысый.

По подсчетам правительства, после окончания работ на месторождении площадь ледника Давыдова сократится на 70%, а ледника Лысый — на 20%.

Правозащитники и экологи неоднократно выходили на митинги за сохранение ледников, заявляя, что это приведет к экологической катастрофе.

Компания «Кумтор» обязалась ежегодно выплачивать 3 млн долларов за ущерб экологии Кыргызстана. Также она должна создать Фонд по развитию природы и вложить туда 50 млн долларов США.