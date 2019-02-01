Перестрелка у КПП «Токмок-Автодорожный»: двое участников признались, что стреляли друг в друга

Участники перестрелки у КПП «Токмок-Автодорожный» Дастан Бейшенкулов и Аскат Усенов признались, что стреляли друг в друга. По решению суда их водворили в следственный изолятор на два месяца.

Усенова и Бейшенкулова водворили в СИЗО 31 января — по сообщению УВД Чуйской области, они признались, что участвовали в перестрелке у КПП «Токмок-Автодорожный».

Перестрелка случилась 25 января — о ней первым написало издание «Кактус». Журналисты сообщили, что в инциденте участвовало четверо контрабандистов. Однако факт перестрелки изначально не признавали ни в погранслужбе, ни ГУВД Чуйской области.

Как милиция изменила свое мнение о перестрелке

29 января УВД Чуйской области признало, что перестрелка у КПП «Токмок-Автодорожный» действительно была — об этом сообщил начальник ведомства Самат Курманкулов.

По словам Курманкулова, милиция не комментировала и не расследовала этот инцидент, так как участники конфликта во время первого допроса «отказывались от претензий друг к другу и медицинского освидетельствования».

«Без потерпевшего, без заявителя мы не могли провести следственные действия», — объяснил он и добавил, что перестрелка действительно «связана с контрабандой» и пообещал озвучить «много обстоятельств по этому делу» в ближайшее время.

Милиция изменила свое мнение о перестрелке после того, как один из участников конфликта Аскат Ускенов сообщил «Кактусу», что в нем замешаны депутат Токмакского горкенеша Кубанычбек Кочкорбаев и родственник парламентария Урмата Самаева.

28 января Усенов записал видеообращение к президенту Сооронбаю Жээнбекову — в нем он попросил «помощи и защиты от депутата Самаева».

Сам Самаев еще 26 января заявил, что к инциденту у КПП «Токмок-Автодорожный» «не имеет никакого отношения».