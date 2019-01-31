Ученики отравились угарным газом в школе в Алайском районе. Ее признали аварийной еще 11 лет назад

Школа в селе Жаны-Алай. Фото: «Калыс Медиа»

В школе села Жаны-Алай в Ошской области 29 января угарным газом отравились 18 учеников 4 класса и учительница. Эту школу признали аварийной еще в 2008 году.

Причиной отравления стало угольное отопление — печь стояла внутри помещения.

Пострадавшие от угарного газа школьники в тот же день обратились за помощью в больницу — их госпитализировали и уже на следующий день отпустили домой. Учительнице в больнице оказали медпомощь и отпустили домой. Врачи 30 января оценили состояние пострадавших как удовлетворительное.

Замакима Алайского района Бактыбек Осмонов сказал журналисту «Клоопа», что школу в селе Жаны-Алай признали аварийной еще 11 лет назад.

«Первое заключение по аварийности вынесли в 2008 году. А второе — в 2014 году», — сказал Осмонов.

На инцидент с отравлением в алайской школе 31 января отреагировал депутат Улан Примов — он заявил, что напоминал правительству об аварийном состоянии школы с 2017 года.

«И вот сейчас дети отравились и попали в больницу […] На дворе 21 век, а мы до сих пор отапливаем школы печками и при этом говорим о новых технологиях и цифровизации», — сказал Примов.

По информации агентства «АКИпресс», здание школы, в которой произошло отравление угарным газом, построили в 1973 году. Изначально в нем жили животноводы, а уже потом здание передали школе. В нем нет центрального отопления — каждое помещение школы отапливают отдельной печкой.