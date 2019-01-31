СМИ пишут, что депутат предложил пожизненно содержать бывших премьеров и спикеров. Это правда? Фактчек

Депутат Мирлан Бакиров. Фото: Пресс-служба Парламента

Кыргызские СМИ написали, что депутат парламента Мирлан Бакиров предложил пожизненно содержать всех бывших премьеров и спикеров парламента. Позже Бакиров отозвал законопроект, потому что журналисты неправильно интерпретировали его смысл. «Клооп» проверил, действительно ли законопроект предусматривал пожизненное обеспечение чиновников. (Спойлер: нет)

Кыргызские журналисты (например, «Кактус», 24.kg и «Вечерний Бишкек») утверждают, что Бакиров предложил за счет бюджета государства пожизненно предоставлять бывшим премьер-министрам и спикерам служебную машину, охрану, деньги на разъезды внутри и за пределами страны, медицинское обслуживание, госстрахование и госдачу.

В соцсетях сразу же начали критиковать депутата и предложили выплачивать деньги всем бывшим премьерам, спикерам и президентам самому.

Через несколько часов пресс-служба парламента удалила со своего сайта законопроект, потому что инициатор отозвал его из-за «недопонимания» со стороны общественности.

О чем на самом деле законопроект Бакирова?

Журналисты ссылались на законопроект «О высших должностных лицах», инициированный Бакировым 30 января. В этом законе Бакиров перечисляет все привилегии, которые нынешние президент, премьер и спикер получают от государства — но речь идет только о действующих чиновниках.

Законопроект не предлагал распространять эти условия на экс-премьеров и экс-спикеров. Также в законопроекте упомянуты и экс-президенты, однако они и так находятся на обеспечении государства по закону «О высших должностных лицах».

Депутат Бакиров в интервью «Клоопу» рассказал, что этим законопроектом хотел лишь утвердить почетный статус для экс-премьеров и экс-спикеров, но без каких-либо материальных благ.

«В законе нет ничего про социальное или материальное обеспечение. Я имел в виду дать [им] статус экс-спикера и экс-премьера, определив их конкретным удостоверением. С помощью него они смогут свободно входить в госучреждения, например, в парламент или правительство, обмениваться опытом», — сказал Бакиров.