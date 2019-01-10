Прошение Отунбаевой о помиловании Текебаева отклонили

Экс-президент Роза Отунбаева и осужденный оппозиционер Омурбек Текебаев

Комиссия по помилованию при президенте Кыргызстана отклонила прошение экс-президента Розы Отунбаевой о помиловании оппозиционера Омурбека Текебаева. Отказ объяснили тем, что прошение о помиловании должен подать сам осужденный.

В комиссии заявили, что несмотря на то, что прошение Отунбаевой подписали лидеры шести парламентских фракций, подать заявление о помиловании должен сам Омурбек Текебаев.

Однако Текебаев неоднократно заявлял, что не будет просить себе помилования — он называл свое уголовное дело «политическим».

Политик добавил, что отбыл большую часть своего срока, и у него есть право перевестись в колонию-поселение или добиться условно-досрочного освобождения. После выхода на свободу Текебаев собирается доказать свою невиновность.

Экс-президент Роза Отунбаева направила свое прошение президенту Сооронбаю Жээнбекову 25 декабря. В нем она назвала дело против Текебаева «политическим заказом и наветом иностранного мошенника». Она также обратилась за поддержкой к лидерам фракций парламента, которые также подписались под её прошением.

19 декабря президент Сооронбай Жээнбеков сказал, что не может повлиять на судьбу оппозиционера, пока сам Текебаев не попросит помилования.

В мае 2018 года с прошением помиловать Текебаева к президенту обратился Кубат Оторбаев, который был тогда омбудсменом. Тогда Текебаев также ответил, что не хочет помилования, потому что не считает себя виновным. Политик вместе со своими соратниками требует пересмотреть его дело.

Как Текебаева осудили за коррупцию

Лидера оппозиционной партии «Ата-Мекен» Омурбека Текебаева осудили в 2017 году на 8-летний срок, который потом сократили до 4,5 лет по амнистии. Политик должен выйти на свободу в 2021 году.

Текебаева признали виновным в получении взятки в $1 млн от российского бизнесмена Леонида Маевского. По версии следствия, Текебаев за эти деньги должен был дать Маевскому доступ к управлению мобильным оператором «Мегаком».

В ноябре 2018 года Тверской суд Москвы арестовал Маевского по делу о вымогательстве $37,5 млн. В случае доказательства его вины бизнесмену грозит до 15 лет лишения свободы.