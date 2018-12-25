Отунбаева попросила президента помиловать Текебаева, но сам оппозиционер этого не хочет

Роза Отунбаева на суде по делу Текебаева в июне 2017 года

Экс-президент Кыргызстана Роза Отунбаева попросила главу государства Сооронбая Жээнбекова помиловать бывшего лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева. При этом сам осужденный оппозиционер неоднократно заявлял о том, что не хочет помилования, потому что уверен в своей невиновности.

В своем обращении Жээнбекову Отунбаева заявила, что по законам президент может помиловать осужденного даже без его личного прошения, если для этого есть основания.

По ее словам, президент может помиловать даже осужденных за опасный рецидив, и не вставших на путь исправления, но имеющих ходатайства депутатов парламента. Поэтому Отунбаева попросила лидеров парламентских фракций поддержать ее просьбу. В итоге, они ее поддержали и подписали обращение экс-президента.

В своем обращении Отунбаева назвала дело против Текебаева «политическим заказом и наветом иностранного мошенника» (главного свидетеля против Текебаева — российского бизнесмена Леонида Маевского — прим.ред.).

«Сфабрикованное дело против Текебаева навсегда вошло в историю, как самый тяжкий прецедент попрания фундаментальных принципов правосудия и незаконного осуждения невиновного человека. Этот циничный акт несправедливости останется несмываемым позором правления Алмазбека Атамбаева», — заявила Отунбаева.

При этом 22 декабря сам Текебаев сказал журналистам «Азаттыка», что не будет просить помилования, потому что отбыл большую часть наказания и у него есть право перевестись в колонию-поселение или добиться условно-досрочного освобождения. После выхода на свободу Текебаев собирается доказать свою невиновность.

19 декабря президент Сооронбай Жээнбеков сказал, что ничего не может сделать, пока сам Текебаев не попросит помилования.

В мае 2018 года с прошением помиловать Текебаева к президенту обратился Кубат Оторбаев, который был тогда омбудсменом. Тогда Текебаев также ответил, что не хочет помилования, потому что не считает себя виновным. Политик вместе со своими соратниками требует пересмотреть его дело.

Как Текебаева осудили за коррупцию

Лидера оппозиционной партии «Ата-Мекен» Омурбека Текебаева осудили в 2017 году на 8-летний срок, который потом сократили до 4,5 лет по амнистии. Политик должен выйти на свободу в 2021 году.

Текебаева признали виновным в получении взятки в $1 млн от российского бизнесмена Леонида Маевского. По версии следствия, Текебаев за эти деньги должен был дать Маевскому доступ к управлению мобильным оператором «Мегаком».

В ноябре 2018 года Тверской суд Москвы арестовал Маевского по делу о вымогательстве $37,5 млн. В случае доказательства его вины бизнесмену грозит до 15 лет лишения свободы.