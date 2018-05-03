Омбудсмен попросил Жээнбекова освободить оппозиционера Текебаева из колонии

Омбудсмен Кубат Оторбаев обратился к президенту Сооронбаю Жээнбекову с просьбой «помиловать» оппозиционера и лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева. В 2017 году Верховный суд признал его виновным в получении взятки.

Оторбаев попросил Жээнбекова выпустить Текебаева в соответствии со статьей в Конституции, согласно которой президент может помиловать заключенного.

«Данный акт доброй воли и милосердия омбудсмен предлагает приурочить к 25-летию Конституции Кыргызской Республики и 70-летию со дня принятия Декларации прав человека», — говорится в сообщении пресс-службы омбудсмена.

В своем обращении Оторбаев добавил, что Текебаев беспокоится за свое здоровье и просит о лечении в обычных больницах, которые оказывают услуги высокого качества.

Первомайский райсуд Бишкека 16 августа 2017 года признал Омурбека Текебаева и Дуйшенкулу Чотонова виновными в получении взятки в размере 1 млн долларов от российского бизнесмена Леонида Маевского.

По версии следствия, после получения денег Текебаев должен был предоставить Маевскому доступ к управлению мобильным оператором «Мегаком». Чотонов выступал посредником в этой сделке.

Адвокаты политика обжаловали приговор, однако Бишкекский горсуд оставил в силе решение первой инстанции. Верховный суд также оставил приговор в силе, тем самым окончательно признав Текебаева виновным в получении взятки.

Первомайский райсуд приговорил Текебаева и Чотонова к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества. Однако после примененной амнистии политики должны провести в тюрьме четыре с половиной года.

Текебаев отрицает свою вину и называет дело «политическим заказом» властей. Оппозиционера арестовали в феврале 2017 года на фоне его критики в адрес властей Кыргызстана и уже бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Политик начал активно выступать против инициатив Атамбаева, в частности, он и его партия «Ата Мекен» были против изменений в Конституцию, которые в итоге были приняты в конце 2016 года.

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