Верховный суд оставил в силе приговор Текебаеву

Судья Верховного суда оставил в силе приговор оппозиционеру Омурбеку Текебаеву в 4,5 года колонии. Текебаева признали виновным в получении взятки от российского бизнесмена Леонида Маевского за предоставление доступа к управлению мобильным оператором «Мегаком».

Верховный суд оставил в силе приговор оппозиционным политикам Омурбеку Текебаеву и Дуйшенкулу Чотонову. Первомайский райсуд приговорил их в августе к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества — после примененной амнистии политики должны провести в тюрьме четыре с половиной года.

Адвокат Канат Хасанов просил суд полностью оправдать Текебаева, и направить уголовное дело на доследование в районный суд.

«Вина в уголовном деле не доказана. В деле нет состава преступления. Даже того, о чем говорил Маевский, не было. Уголовное дело было сшито только на основании слов Маевского. Поэтому я прошу оправдать моих подзощитных», — сказал он.

Прокуроры наоборот попросили суд ужесточить наказание и отменить амнистию, которую получил Текебаев.

«Статья, по которой Текебаев признан виновным, считается особо тяжким преступлением. Было вынесено мягкое наказание без учета того, что злостное преступление было совершено с целью получения незаконных средств», — заявил один из прокуроров.

По словам прокурора, по закону нельзя применять амнистию в отношении людей, которые совершили должностные преступления.

Дело Текебаева

Первомайский райсуд Бишкека 16 августа 2017 года признал Текебаева виновным в получении взятки в размере 1 млн долларов от российского бизнесмена Леонида Маевского.

По версии следствия, после получения денег Текебаев должен был предоставить Маевскому доступ к управлению мобильным оператором «Мегаком». Чотонов выступал посредником в этой сделке.

Адвокаты политика обжаловали приговор, однако Бишкекский горсуд оставил в силе решение первой инстанции.

Текебаев отрицает свою вину и называет дело «политическим заказом» властей.

Оппозиционера арестовали в феврале 2017 года на фоне его критики в адрес властей Кыргызстана и президента Алмазбека Атамбаева.

Политик начал активно выступать против инициатив президента, в частности, он и его партия «Ата Мекен» были против изменений в Конституцию, которые были приняты в конце 2016 года.