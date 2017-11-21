Зимбабве: Президент Мугабе подал в отставку после 37 лет правления

Президент Зимбабве Роберт Мугабе подал в отставку после того, как правящая партия начала процедуру его импичмента. В 2016 году Мугабе говорил, что будет участвовать в президентских выборах в 2018 года.

Об отставке Мугабе стало известно во время сессии зимбабвийского парламента, вечером 21 ноября — спикер Джейкоб Муденда приостановил процедуру импичмента и сообщил депутатам о том, что президент уходит со своего поста добровольно.

В заявлении об отставке Мугабе написал, что уходит со своего поста для того, чтобы обеспечить «мирную передачу власти».

Сразу же после оглашения спикером письма от Мугабе, депутаты зимбабвийского парламента начали праздновать его отставку прямо в зале заседаний.

Вскоре празднования начались и на улицах зимбабвийских городов.

Extraordinary scenes on the streets of Harare following Mugabe's resignation as president of Zimbabwe https://t.co/7wXht8qzJZ #MugabeResigns pic.twitter.com/GyGXYT0MGY — BBC Breaking News (@BBCBreaking) 21 ноября 2017 г.

Правящая партия «ЗАНУ ПФ» сняла Роберта Мугабе с должности своего лидера и предложила ему подать в отставку ещё 20 ноября, но президент тогда отказался и даже заявил, что будет баллотироваться на следующих выборах в 2018 году.

Наиболее вероятным преемником Мугабе называют бывшего вице-президента Эммерсона Мнангагву, известного по прозвищу «Крокодил».

Несмотря на то, что в Зимбабве впервые за всю историю независимости произошла смена власти, пока неизвестно, каких изменений ожидать в случае правления Мнангагвы — в бытность госчиновником, он, в том числе, стоял за преследованием сторонников зимбабвийской оппозиции.

Как Мугабе лишили власти

Военные арестовали президента Роберта Мугабе утром 15 ноября, с тех пор он находился под домашним арестом. Первая леди Грейс Мугабе, которую считали преемницей мужа на посту президента, сбежала из страны.

Военные утверждали, что не планируют свергать Мугабе, а лишь хотят заняться «криминалом в его окружении». Также Мугабе критиковали за то, что он допустил супругу к управлению страной.

Зимбабвийские военные выступали против увольнения с поста вице-президента Эммерсона Мнангавы — Мугабе снял его с должности в начале ноября.

«Герой освобождения от колониализма»

Роберт Мугабе стал возглавил Зимбабве в 1980 году после того, как страна получила независимость от Великобритании.

До этого Зимбабве называлась Южной Родезией, и в ней действовала официальная политика сегрегации населения по цвету кожи.

Избрание Мугабе премьер-министром в 1980 году сделало его тогда одним из героев освобождения африканских стран от колониализма и расовой дискриминации.

Но с каждым последующим годом методы правления Мугабе становились всё более авторитарными, в 1987 году он был избран президентом, а в 1990-е годы по стране прокатилась волна насилия по отношению к белым фермерам, у которых Мугабе приказал отнять земли.

Когда Мугабе возглавил страну, ее экономика была одной из самых сильных на континенте, но сейчас Зимбабве входит в 30 беднейших стран мира.

Гиперинфляция в стране достигла 1000 процентов в год, а национальная валюта настолько обесценилась, что в 2015 году Зимбабве отказалась от неё и перешла на американский доллар.

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