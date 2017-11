Зимбабве: Президент Мугабе подал в отставку после 37 лет правления

Президент Зимбабве Роберт Мугабе подал в отставку после того, как правящая партия начала процедуру его импичмента. В 2016 году Мугабе говорил, что будет участвовать в президентских выборах в 2018 года.

Об отставке Мугабе стало известно во время сессии зимбабвийского парламента, вечером 21 ноября — спикер Джейкоб Муденда приостановил процедуру импичмента и сообщил депутатам о том, что президент уходит со своего поста добровольно.

В заявлении об отставке Мугабе написал, что уходит со своего поста для того, чтобы обеспечить «мирную передачу власти».

Сразу же после оглашения спикером письма от Мугабе, депутаты зимбабвийского парламента начали праздновать его отставку прямо в зале заседаний.

Вскоре празднования начались и на улицах зимбабвийских городов.

Extraordinary scenes on the streets of Harare following Mugabe's resignation as president of Zimbabwe https://t.co/7wXht8qzJZ #MugabeResigns pic.twitter.com/GyGXYT0MGY

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) 21 ноября 2017 г.