Зимбабве: День рождения экс-президента Мугабе назначен государственным праздником

День рождения экс-президента Зимбабве Роберта Мугабе официально объявлен государственным праздником. Решение о назначении дня рождения Мугабе Национальным днем молодежи приняли еще в августе.

Как пишут местные СМИ, решение о признании дня рождения Мугабе государственным праздником правительство Зимбабве приняло еще в августе 2017 года.

Официально об этом объявили лишь 24 ноября в публикации правительственной газеты.

Теперь 21 февраля носит название Национального дня молодежи Роберта Мугабе.

Кроме того, Роберту Мугабе, который правил Зимбабве 37 лет, после отставки обещали безопасность на территории государства, иммунитет и неприкосновенность на семейные бизнес-активы.

По информации The Guardian, Мугабе выплатят 10 млн долларов и обеспечат президентской заработной платой в 150 тысяч долларов до конца его жизни.

Его жена Грейс тоже будет получать зарплату — около 75 тысяч долларов.

Отставка Мугабе

Военные Зимбабве арестовали Роберта Мугабе 15 ноября и посадили его под домашний арест. Одной из причин бунта военных стала отставка вице-президента Эммерсона Мнагагвы, также они были недовольны нахождением у власти супруги президента Грейс Мугабе.

Грейс Мугабе даже называли возможным преемником на пост главы государства, но после бунта она сбежала из страны.

Правящая партия Зимбабве «ЗАНУ ПФ» низложила Мугабе с должности своего лидера и потребовала его отставки, угрожая импичментом.

Сначала 93-летний Мугабе не хотел отказываться от власти, и тогда партия начала процедуру импичмента.

Не дожидаясь окончания процедуры, Мугабе подал в отставку, а президентом стал бежавший в ноябре в ЮАР 75-летний Эммерон Мнангагва.

Мнангагву на пост президента утвердил парламент, вернувшись на родину он встретился с Мугабе и обещал ему безопасность на территории Зимбабве.

Мугабе и Мнангагва были соратниками по партизанскому движению еще в период, когда Зимбабве назывался Южной Родезией и был колонией Великобритании. Тогда в государстве действовала политика сегрегации населения по цвету кожи.

Обоих сначала называли героями и борцами с колониализмом, но после обвиняли в притеснении оставшихся в Зимбабве белых фермеров.

Эммерсона Мнангагву также обвиняли в организации этнических чисток народа ндебеле и в организации нападений на оппозиционеров режима Мугабе в 2008 году, но он отрицает обвинения в свой адрес

Когда Мугабе возглавил страну в 1980 году, ее экономика была одной из самых сильных на континенте. Сейчас Зимбабве входит в 30 беднейших стран мира.

Гиперинфляция в стране достигла 1000 процентов в год, а национальная валюта настолько обесценилась, что в 2015 году Зимбабве отказалось от неё и перешла на американский доллар.

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