Средиземное море: На незаконных мигрантов напали акулы – погибли более 30 человек

Надувная лодка незаконных мигрантов из Африки, направлявшихся в Италию, сдулась в 60 км от Триполи в Ливии. На некоторых тонущих напали голубые акулы, погибли более 30 человек, но это число может вырасти, ведь 40 пассажиров лодки числятся пропавшими без вести.

На тела погибших в окружении пяти голубых акул наткнулись сотрудники береговой охраны Ливии.

В воде были десятки тел, часть из них со следами акульих укусов — всего в числе погибших 31 человек, из них 18 женщин и три ребенка. При этом известно, что голубые акулы обычно редко нападают на людей.

Как оказалось, это были тела пассажиров надувной лодки, перевозивших незаконных мигрантов из Сомали, Ганы, Эфиопии и Нигерии в Италию.

По Средиземному морю на двух надувных лодках плыли около 200 мигрантов, но одно судно затонуло. Поэтому известно, что еще около 40 пассажиров утонувшей лодки пропали, из них живым найден лишь один.

Ливийские военные спасли пассажиров обеих лодок и доставили их на военно-морскую базу в Триполи.

По информации Международной организации по миграции, с января по июль 2017 года по Средиземному морю в Европу перебрались более 100 тысяч мигрантов из разных стран, из них 2,3 тысячи погибли по дороге.

В начале ноября 2017 года в одной из таких лодок, тоже потерпевшей крушение, итальянские военные обнаружили тела 26 девочек-подростков.

В январе 2017 года в Ливии также затонуло судно с мигрантами — тогда из 110 пассажиров выжили только четверо.

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