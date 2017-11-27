Сотрудника ГСИН приговорили к пяти годам тюрьмы условно за вымогательство

Токмокский районный суд Чуйской области приговорил сотрудника Госслужбы по исполнению наказаний (ГСИН) к пяти годам тюрьмы условно за вымогательство взятки. Следователи доказали, что он требовал взятку в размере $300 за досрочное снятие судимости.

Суд установил, что в феврале 2016 года сотрудник ГСИН по городу Токмок вымогал взятку в размере $300 у женщины для того, чтобы досрочно снять судимость с ее сына, осужденного за хранение наркотиков.

Милиционеры задержали сотрудника ГСИН с поличным при передаче взятки 22 тысячи 500 сомов.

«На переднем пассажирском сиденье автомобиля сотрудника ГСИН были обнаружены и изъяты заранее помеченные денежные средства в сумме 22 500 сомов», — говорится в постановлении суда.

Сам подсудимый заявил, что деньги у потерпевшей не вымогал, а обманул ее в том, что можно снять судимость с ее сына.

«Подсудимый в своих действиях видит признаки мошенничества, так как действительно обманул потерпевшую. В этой части признает свою вину и чистосердечно раскаивается в содеянном», — сказано в постановлении.

Суд приговорил подсудимого к 5 годам тюрьмы условно по статье «Мошенничество» с испытательным сроком в один год.

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