Токмок: Мужчина избил жену, суд оштрафовал его на 5 тысяч сомов

Токмокский городской суд вынес приговор мужчине, которого обвиняли в избиении своей жены. Ему назначили наказание в виде штрафа в пять тысяч сомов.

Городской суд Токмока 10 октября вынес приговор по обвинению мужчины в избиении жены.

По версии подсудимого, между ним и его женой возникла ссора, в результате которой он ударил ее по лицу.

По словам мужчины, жена отказалась менять памперс ребенку. Вместо этого она «огрызалась» и «не стала его слушать». Он добавил, что ударил супругу всего один раз в «область лица» и «больше не трогал».

После этого он вместе с женой поехал к ее отцу, чтобы обсудить произошедшее.

Однако по версии потерпевшей, все произошло иначе. По ее словам, все началось во время орозо, когда она ночью читала молитву. Муж начал упрекать ее в том, что это «неправильно по религии», но она не перестала молиться, за что он ударил ее по лицу.

Утром муж начал ругать ее за то, что она не поменяла ребенку памперсы. Когда она возразила ему, что он сам их и не купил, мужчина ударил жену несколько раз кулаком по лицу, потом схватил за волосы и начал пинать ногами.

После произошедшего они поехали к родителям жены, где мужчина заявил, что его супруга «огрызается и все это из-за принципа».

После этого разговора, муж объявил своей жене талак, что означает расторжение брака по мусульманским традициям.

Суд постановил, что здоровью потерпевшей был нанесен легкий вред, а подсудимый совершил преступление впервые.

В качестве наказания ему назначили штраф в виде 5 тысяч сомов, а пострадавшей он выплатит 4150 сомов в качестве компенсации.

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