Национальный центр по предупреждению пыток сообщил, что их сотрудники обратились в прокуратуру после проверки Токмокского психоневрологического социального стационара №1 в селе Искра, где пациенты учреждения копали котлован.

По данным Наццентра, 8 августа они проверили стационар и выяснили, что к строительным работам всего привлекли 13 пациентов.

«Администрацией учреждения факт оформлен как трудовая терапия. Согласно законодательству, привлечение получателей услуг к трудотерапии возможно только по разрешению врача на срок не более четырех часов в производственных мастерских, кружках разного профиля и подсобных хозяйствах», — отметили в центре.

Правозащитники добавили, что рытье котлована относится «к категории тяжелого физического труда». А принудительный труд получателей услуг в социальном стационаре запрещается.

Видео с тем как пациенты психоневрологического стационара с инвалидностью роют котлован распространилось в соцсетях 6 августа. В ответ на это директор учреждения Улукбек Усупбеков заявил, что пациенты работают в «рамках трудотерапии».

«С апреля мы обновляем канализацию на деньги спонсоров. Работы были проведены с помощью экскаватора. Для проведения небольшого количества заключительных работ в рамках трудотерапии были привлечены некоторые пациенты. На видео трудотерапия, она разрешена законом», — сказал он.

Автор: Нагима Болотбекова