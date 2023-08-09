Сотрудники милиции задержали и доставили в следственное отделение карманников, которые угрожали пассажирам общественного транспорта. Об этом 9 августа сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Задержанными оказались граждане К.Ж. 1994 года рождения и А.Р. 2005 года рождения. По данным ведомства, они уже были судимы за кражу.

Ранее в соцсетях распространилось видео, как неизвестные лица нападают на пассажиров. Это случилось после того, как их поймали на краже телефона. По словам очевидцев, потасовка произошла в салоне маршрутки №199.

«Но когда его поймали, он начал размахивать отверткой. А второй человек — лезвием. Будьте бдительны!» — рассказали они изданию 24.kg.

Инцидент зарегистрировали в журнале учёта информации УВД Ленинского района столицы. В ведомстве передают, что расследование продолжается.





