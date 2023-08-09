Президент Садыр Жапаров в интервью госизданию «Кабар» прокомментировал недавнее заявление сенатора США Боба Менендеса. Американский политик призвал Кыргызстан перестать помогать России уклоняться от санкций, введенных против нее за вторжение в Украину.

В своем обращении Менендес отметил рост импортно-экспортных операций между Кыргызстаном и Россией после начала вторжения армии РФ в Украину. По мнению сенатора кыргызские власти не регулируют такую торговлю, «фактически становясь соучастниками России, которая незаконно импортирует предметы оборонного назначения, включая беспилотники, детали для самолетов, запчасти для оружия и микросхемы».

В ответ на обращение сенатора Жапаров сказал, что нет никаких причин полагать, что Кыргызстан помогает России обходить санкции.

«Россия и Китай не зависят от маленького Кыргызстана. Эти страны и так являются соседями. Между ними четыре тысячи километров общей границы. Если Россия захочет, то она может вагонами или же баржами по морю завезти любой товар, который пожелает», — сказал президент.

Жапаров напомнил, что недавно дроны одной компании из Кыргызстана задержали в Казахстане. Добавив, что тогда компания объяснила, что эти дроны предназначались для сельскохозяйственных нужд. Однако несмотря на это сейчас власти запретили вывозить дроны и беспилотные летательные аппараты из страны.

«Что касается письма сенатора, то на мое имя приходят письма от многих видных политиков. Это я расцениваю, как обычный повод, чтобы оказать давление на Кыргызстан и перетянуть нас на свою сторону. Но мы этого не допустим. Мы — независимая страна. Мы и впредь будем со всеми странами в равных отношениях. Будем проводить многовекторную внешнюю политику», — подчеркнул он.

Президент добавил, что в вопросе войны России против Украины кыргызские власти «изначально заявили, что придерживаются нейтральной позиции».

«Этой позиции будем придерживаться и в дальнейшем. От того, поменяем ли мы позицию или нет, ситуация не изменится в чью-либо сторону. Это от нас не зависит», — заключил Жапаров.

Несмотря на то, что Кыргызстан официально придерживается нейтралитета в вопросе российского вторжения в Украину на деле власти страны продолжают тесное сотрудничество с РФ по разным сферам, в том числе в экономике и торговле.

На фоне этого США и страны Евросоюза не раз предупреждали Кыргызстан о необходимости не допустить, чтобы страна использовалась Россией для обхода санкций.

Затем США все же ввели санкции против четырех кыргызских компаний, причастных, по мнению Вашингтона, к поставкам санкционных товаров в Россию. В общем США ввели санкции в отношении пяти компаний из Кыргызстана.

После этого в ГКНБ заявили, что «ни само кыргызское государство, ни какие-либо государственные структуры и компании не причастны к нарушению режиму соблюдения, введенных США и западными странами, санкционных ограничений по отношению к России».



В Госкомитете допустили, что к нарушению санкционных мер могут быть причастны частные компании, которые могли и не знать о том, кто является конечным потребителем и пользователем поставляемой им продукции.

Также в спецслужбе добавили, что начали расследование, «направленное на установление и прекращение деятельности, возможно, причастных к этому частных компаний и фирм».