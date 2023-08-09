Теперь пляжные зоны Иссык-Куля доступны не только для местных жителей, но и для всех граждан — президент Садыр Жапаров 9 августа внес изменения в соответствующий указ. Об этом сообщили в пресс-службе главы страны.

Своим новым указом он внес изменения в документ, подписанный в мае 2022 года «Об обеспечении права жителей населенных пунктов Иссык-Кульской области на доступ к пляжным зонам».

Тогда Жапаров распорядился, что жители населенных пунктов Иссык-Кульской области получат свободный доступ к пляжным зонам. Это сделали для защиты экономических и социальных интересов жителей области.

Кроме того, в том же году президент поручил Кабмину провести демонтаж ограждений на пляжах Иссык-Куля, которые не предусматривают распашные калитки и препятствуют свободному доступу к ним граждан.

Затем в июне 2023 года, Жапаров внес поправки в свой указ и поручил провести демонтаж ограждений (стен, решеток, металлических сеток), расположенных в пляжных зонах озера Иссык-Куль, которые мешают свободному доступу к ним граждан, а также запретил их дальнейшее возведение.