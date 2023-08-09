Глава Кабинета министров Акылбек Жапаров 9 августа открыл в селе Молдовановка Чуйской области детский сад №19, предназначенный для детей сотрудников Службы исполнения наказаний (СИН). Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина.

По информации Кабмина, детский сад открылся после капитального ремонта и рассчитан на 240 детей. На ремонт здания из бюджета выделили около 30 млн сомов. Также по словам Жапарова из Резервного фонда главы Кабмина выделено дополнительно 200 тысяч сомов на нужды детсада.

Во время мероприятия Жапаров также сообщил, что в 2015 году бюджет СИН составлял 900 млн сомов, а за последние два года ее бюджет увеличен до 3 млрд сомов.

«Средства направлены не только на повышение заработных плат, пенсий ветеранов, улучшение их жилищных условий, но и на передислокацию исправительных учреждений за пределы городов. Кроме этого руководством Министерства юстиции ведется работа по перестройке системы исполнения уголовных наказаний, внедряются электронные браслеты, действует пробационный период и система штрафов», — сказал он.