Саудовская Аравия: Более 200 человек допрашивают по делу о коррупции

Прокуратура Саудовской Аравии вызвала более 200 человек на допрос по делу о коррупции, семь из них уже отпустили без предъявления обвинений.

Генпрокуратура Саудовской Аравии вызвала на допрос более 200 человек.

По данным генпрокуратуры, ущерб от коррупции и злоупотреблений полномочиями составил 100 миллиардов долларов США.

The Wall Street Journal пишет, что власти собираются конфисковать у задержанных имущество и наличные деньги на сумму 800 миллиардов долларов США.

Ранее был задержан один из самых богатых людей в мире — Аль-Валид бен Талал. Он владеет состоянием в 17 млрд долларов и акциями компаний Twitter, Citigroup и 21st Century Fox.

По информации СМИ, также задержаны бывший министр финансов Саудовской Аравии Ибрагим аль-Ассаф, экс-министр экономики Адель Факих и бывший глава национальной гвардии принц Митаб бен Абдалла.

Комитет по борьбе с коррупцией в Саудовской Аравии был создан 4 ноября и сразу же арестовал 11 принцев и десятки бывших и действующих министров.

Ведомство возглавляет наследный принц Мухаммед бин Салман.

По мнению BBC, эти аресты — чистка политической элиты, которая поможет наследному принцу укрепить свою власть и провести реформы.

Издание Bloomberg считает, что антикоррупционные аресты устраняют возможных конкурентов Мухаммеда бин Салмана на трон Саудовской Аравии.

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