США: Беспилотный автобус в первый день работы попал в аварию – его сбил грузовик

В Лас-Вегасе в первый день работы в аварию попал беспилотный автобус. Его сбил грузовик, водитель которого не смог вовремя остановиться. Никто не пострадал.
Как сообщает The Verge, беспилотный автобус бесплатно подвозил людей в деловом центре Лас-Вегаса.
Меньше, чем через два часа работы, автобус попал в ДТП с участием грузовика.
Авария произошла по вине водителя грузовика — он не смог вовремя остановиться и сбил беспилотный автобус.
В аварии никто не пострадал, потому что датчики автобуса вовремя зафиксировали грузовик. После ремонта автобус вновь будет работать на улицах города.
«Если бы у грузовика было такое же оборудование, аварию удалось бы предотвратить», — считают власти Лас-Вегаса.
Беспилотный автобус — разработка французского стартапа Navya, он принадлежит компании Keolis.
В нем помещаются 11 пассажиров. Автомобиль может считывать сигналы светофора, останавливаться перед пешеходами и делить дорогу с другими машинами.
По теме: