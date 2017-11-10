США: Беспилотный автобус в первый день работы попал в аварию – его сбил грузовик

В Лас-Вегасе в первый день работы в аварию попал беспилотный автобус. Его сбил грузовик, водитель которого не смог вовремя остановиться. Никто не пострадал.

Как сообщает The Verge, беспилотный автобус бесплатно подвозил людей в деловом центре Лас-Вегаса.

Меньше, чем через два часа работы, автобус попал в ДТП с участием грузовика.

Авария произошла по вине водителя грузовика — он не смог вовремя остановиться и сбил беспилотный автобус.

В аварии никто не пострадал, потому что датчики автобуса вовремя зафиксировали грузовик. После ремонта автобус вновь будет работать на улицах города.

«Если бы у грузовика было такое же оборудование, аварию удалось бы предотвратить», — считают власти Лас-Вегаса.

Беспилотный автобус — разработка французского стартапа Navya, он принадлежит компании Keolis.

В нем помещаются 11 пассажиров. Автомобиль может считывать сигналы светофора, останавливаться перед пешеходами и делить дорогу с другими машинами.

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