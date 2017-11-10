Колумбия: Полиция изъяла рекордную партию кокаина в 12 тонн

На юго-западе Колумбии полиция конфисковала 12 тонн кокаина стоимостью в 360 миллионов долларов.

Как сообщает Reuters, в городе Апартадо на юго-западе Колумбии в ходе операции «Агамемнон II» полиция конфисковала крупнейшую партию кокаина в 12 тонн. Стоимость конфискованных наркотиков оценили в 360 миллионов долларов.

Пакеты кокаина в форме брикетов были спрятаны в подземных тайниках на четырех банановых плантациях.

Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос выступил на брикетах с наркотиками в окружении спецназа.

En marco de Operación #AgamenónII, @PoliciaColombia incautó más de 12 toneladas de clorhidrato de cocaína pertenecientes al #ClandelGolfo, en operativos desplegados en 4 fincas del Urabá antioqueño. Histórica incautación en lucha contra crimen organizado. pic.twitter.com/1ZCajC6ERx — General Jorge Nieto (@GeneralNietoR) November 8, 2017

«Мы более 40 лет назад начали борьбу с наркотрафиком, и никогда ранее мы не находили столь значимую партию», — сказал Сантос.

Всего с начала года полиция Колумбии изъяла 362 тонны кокаина. В прошлом году были изъяты 317 тонн наркотиков.

Колумбия — государство на юго-западе Южной Америки. Страна является одним из крупнейших производителей кокаина в мире. Однако в последние годы благодаря усилиям правительства Колумбии производство наркотиков в стране медленно снижается.

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