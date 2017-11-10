Кевина Спейси вырежут из фильма Ридли Скотта «Все деньги мира»

Сцены с актером Кевином Спейси вырежут из фильма Ридли Скотта «Все деньги мира» и заменят на Кристофера Пламмера. Создатели фильма опасаются, что секс-скандал вокруг Спейси помешает фильму в сборах и в получении наград.

Как сообщает The New York Times, режиссер Ридли Скотт и киностудия Sony Pictures вырежут из триллера «Все деньги мира» сцены с Кевином Спейси. В фильме его заменит актер Кристофер Пламмер.

Теперь Спейси в роли Жана Поля Гетти можно будет увидеть разве что в старых трейлерах и рекламных материалах, да и те будут пересняты.

По информации СМИ, Ридли Скотт с самого начала планировал снимать в этой роли Пламмера, но студия настояла на участии более знаменитого Спейси.

Теперь же руководство боится, что скандал вокруг Спейси может помешать сборам фильма в прокате и в получении наград на кинофестивалях.

Сцены с участием Спейси — их в фильме не так много, хотя он и центральный персонаж — переснимут. Для пересъемок некоторых из них придется заново задействовать Марка Уолберга и Мишель Уильямс — актеров, которые играют в фильме главные роли.

Съемочная группа немедленно начала пересъемки фильма. Триллер выйдет в прокат в срок — 22 декабря.

«Все деньги мира» Ридли Скотта уже сняли с показа на кинофестивале AFI Fest из-за скандала вокруг Спейси. Картину должны были показать 16 ноября, в последний день фестиваля.

«Все деньги мира» — американский триллер режиссера Ридли Скотта. Картина повествует о похищении внука миллиардера-магната Жана Пола Гетти в 1973 году.

Скандал вокруг Спейси

Первым обвинил Кевина Спейси в домогательствах бродвейский актер Энтони Рэпп, который на момент приставаний был несовершеннолетним.

Хотя Спейси и принес публичные извинения, он заявил что не помнит о приставаниях и попутно сделал каминг-аут.

После ЛГБТ-активисты заявили, что каминг-ауты не должны использоваться как оправдание сексуальных домогательств.

Признание Рэппа породило волну новых обвинений против Спейси.

Актера обвинили в домогательствах режиссер-документалист Тони Монтана, актер лондонского театра, в котором Спейси работал директором, восемь членов команды сериала «Карточный домик» и даже сын актера Ричарда Дрейфуса.

Из-за секс-скандала актеру отказались вручать премию «Эмми», которую он должен был получить за заслуги в телеиндустрии на церемонии вручения в Нью-Йорке 20 ноября.

Актерское агентство и пресс-секретарь актера разорвали с ним контракт. Стриминговая компания Netflix убрала Спейси из сериала «Карточный домик» и отказалась от любого дальнейшего сотрудничества с ним.

Британская полиция тоже подключилась этому делу и начала расследование о домогательствах.

Кевин Спейси — американский актер, продюсер и сценарист, которого дважды награждали премией «Оскар». Среди других его наград есть «Золотой Глобус» и BAFTA. Спейси также был номинантом премий «Грэмми» и «Эмми».

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