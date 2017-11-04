Компания Netflix, пресс-секретарь и актерское агентство Кевина Спейси разорвали с ним сотрудничество после того, как более десяти человек обвинили актера в сексуальном домогательстве.

Как сообщает Los Angeles Times, контракт с актером Кевином Спейси разорвало агентство по работе с талантами Creative Artists Agency. Агентство работало с Кевином Спейси с 2009 года.

Кроме того, со Спейси отказалась работать его пресс-секретарь Стейси Вульф

Аналогичное решение приняла компания Polaris PR, которая занимается выстраиванием маркетинговых стратегий для ведущих артистов.

Стриминговая компания Netflix, занимающаяся продюсированием сериала «Карточный домик», также разорвала сотрудничество с актером и отказалась от любой совместной работы Кевином Спейси.

«Netflix не будет участвовать в каком-либо дальнейшем производстве “Карточного домика” с участием Кевина Спейси. Мы также решили, что не будем продолжать работать над выпуском фильма “Гор”, в котором Кевин Спейси участвовал как актер и продюсер», — сказали в компании.

Ранее СМИ сообщили, что британская полиция начала в отношении Спейси расследование о домогательствах.

Обвинения в домогательствах

Актер Энтони Рэпп обвинил Спейси в том, что он 30 лет назад домогался до него. Тогда Рэппу было 14 лет, а Спейси — 26.

Спейси сказал, что не помнит об этом и извинился, попутно сдела каминг-аут.

Признание в гомосексуальности не понравилось ЛГБТ сообществу — активисты заявили, что каминг-ауты не должны использоваться как оправдание сексуальных домогательств.

После заявления Рэппа, Кевина Спейси обвинили в сексуальном домогательстве режиссер Тони Монтана, актер Роберто Кавазо и восемь членов съемочной группы «Карточного домика».

Из-за секс-скандала международная телевизионная академия отказалась вручать Спейси премию «Эмми».

Он должен был получить статуэтку за заслуги в телеиндустрии на церемонии вручения в Нью-Йорке 20 ноября.

Британская полиция тоже подключилась этому делу и начала расследование о домогательствах.

Кевин Спейси — американский актер, продюсер и сценарист, которого дважды награждали премией «Оскар». Среди других его наград есть «Золотой Глобус» и BAFTA. Спейси также был номинантом премий «Грэмми» и «Эмми».

Спейси известен своими ролями в фильмах «Семь», «Жизнь Дэвида Гейла», «Время убивать» и «Красота по-американски», а также в сериале «Карточный домик».

Спейси никогда не был женат и тщательно скрывал свою личную жизнь, что ранее приводило к слухам о его гомосексуальной ориентации.



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