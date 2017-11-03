Члены съемочной команды сериала «Карточный домик» на условиях анонимности рассказали телеканалу CNN о домогательствах Кевина Спейси.

Восемь членов съёмочной группы сериала утверждают, что звезда «Карточного домика» неоднократно их домогался, допускал грубые высказывания и вообще создал на съёмочной площадке неблагоприятную атмосферу.

Жертвами Спейси выбирал преимущественно юношей, которые ничего не рассказывали, опасаясь за свою карьеру.

Пострадавшие говорят, что непристойное поведение было типичным для актера.

«Случай со мной — просто один из многих. Кевина не особенно мучили угрызения совести, если они вообще были. Он просто пользовался своим статусом и положением», — рассказал CNN один из тех, кто работал со Спейси.

Ассистент продюсера сериала рассказал, как актер неоднократно приставал к нему в собственном трейлере и автомобиле, допускал неподобающие жесты и прикосновения.

«Я был в шоке. Он был человеком куда более высокого положения, в то время как я являлся последним звеном в этой пищевой цепочке», — сказал один из ассистентов продюсера сериала.

Исполнитель главной роли сериала «Карточный домик» Кевин Спейси оказался в центре скандала, когда в конце октября актёр Энтони Рэпп первым рассказал о том, что в 14-летнем возрасте пострадал от сексуальных домогательств с его стороны.

Следом за Рэппом о приставаниях Спейси рассказали ещё несколько человек.

На фоне скандала с исполнителем главной роли было решено закрыть сериал «Карточный домик». Были прерваны съёмки шестого сезона, который должен был стать последним.

Международная телевизионная академия также отказалась вручать Кевину Спейси премию «Эмми» за заслуги в телеиндустрии.

Череда обвинений в сексуальных домогательствах началась с признаний голливудских актрис, до которых многие годы домогался продюсер Харви Вайнштейн.

Фото: Leah Puttkammer/FilmMagic/Getty Images

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