Актера Кевина Спейси обвинили в сексуальных домогательствах четыре человека. Ранее в этом его обвинил актер Энтони Рэпп.

Режиссер Тони Монтана, актер Роберто Кавазо и двое жителей Англии обвинили Кевина Спейси в сексуальных домогательствах и эксгибиционизме.

Режиссер-документалист Тони Монтана в интервью Radar заявил, что Спейси в состоянии алкогольного опьянения приставал к нему в одном из баров Лос-Анджелеса.

«Кевин подошел ко мне и обхватил меня рукой. Он просил меня уйти из бара вместе с ним, а затем схватил мой член», — заявил режиссер.

По словам Монтаны, Спейси последовал за ним в туалет, когда он пытался отойти от него. Актер отстал от Монтаны только после того, как режиссер попросил друзей Спейси забрать актера.

Режиссер добавил, что после инцидента ему пришлось посещать психологов.

Актер Роберто Кавазос написал в фэйсбуке, что Спейси неоднократно пытался соблазнить актеров лондонского театра «Олд Вик», где Спейси работал художественным директором.

По словам Кавазоса, он приглашал к себе молодых актеров,чтобы «поговорить об их карьере». Однако, когда артисты приходили, их ждал на сцене мини-пикник с шампанским.

«Истории различались лишь в том, как далеко заходил пикник, но приемы были одни и те же. Еще чаще его можно было увидеть в баре театра, где он приставал к любому, кто попадался ему на глаза. Именно так было со мной. Я никогда не поддавался на это, но я знаю некоторых, которые были слишком напуганы, чтобы остановить его», — написал он.

Британский бармен Дэниэл Бил сообщил The Sun, что когда ему было 19 лет, Кевин Спейси приставал к нему возле бара, показывая обнаженные половые органы, после чего подарил швейцарские часы.

Другой житель Великобритании, пожелавший остаться анонимным, в интервью BBC заявил, что в 80-х годах, когда ему было 17 лет, Спейси пригласил его к себе домой в Нью-Йорке.

По его словам, он проснулся от того, что Спейси лежал на нем в одном нижнем белье.

Сам актер пока не прокомментировал обвинения.

Ранее актер Энтони Рэпп обвинил Спейси в том, что он, будучи пьяным, сексуально домогался до него, когда Рэппу было 14 лет, а Спейси — 26.

«Он подхватил меня, как жених невесту. Я начал изворачиваться, мол, что происходит? Он уложил меня на кровать и забрался сверху», — рассказал Рэпп.

Сам Спейси на заявление Рэппа ответил извинениями и сказал, что не помнит домогательств. Кроме того, Спейси признался в своей гомосексуальности.

После скандала стриминговая компания Netflix объявила, что шестой сезон Карточного домика, в котором Спейси играет главную роль, будет последним.

Но теперь работа над шестым сезоном сериала «Карточный домик» приостановлена.

«Производство финального сезона «Карточного домика» приостанавливается до дальнейших заявлений. Это даст нам время изучить нынешнюю ситуацию и ответить на обеспокоенность актеров и съемочной группы», — сообщила компания.

Из-за секс-скандала международная телевизионная академия отказалась вручать Спейси премию «Эмми».

Он должен был получить статуэтку за заслуги в телеиндустрии на церемонии вручения в Нью-Йорке 20 ноября.

Кевин Спейси — американский актер, продюсер и сценарист, которого дважды награждали премией «Оскар». Среди других его наград есть «Золотой Глобус» и BAFTA. Спейси также был номинантом премий «Грэмми» и «Эмми».

Спейси известен своими ролями в фильмах «Семь», «Жизнь Дэвида Гейла», «Время убивать» и «Красота по-американски», а также в сериале «Карточный домик».

Спейси никогда не был женат и тщательно скрывал свою личную жизнь, что ранее приводило к слухам о его гомосексуальной ориентации.

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