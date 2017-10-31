В СМИ появилась информация о том, что компания Netflix объявила о закрытии сериала «Карточный домик». По предварительной информации, компания решилась на такой шаг после того, как главную звезду сериала — Кевина Спейси — обвинили в сексуальных домогательствах.

В СМИ появилась информация о том, что стриминговый сервис Netflix закроет сериал «Карточный домик» — шестой сезон шоу станет последним.

Это связывают с тем, что главную звезду сериала — актера Кевина Спейси — обвинили в сексуальных домогательствах.

По информации издания Gizmodo, съемочной команде сериала будет «неудобно» работать со Спейси после скандала.

Также журналистам стало известно, что в Netflix планировали закрыть «Карточный домик» еще этим летом.

Netflix пока никак не прокомментировал информацию о том, что сериал перестанут снимать.

Каминг-аут Кевина Спейси

Ранее актер Энтони Рэпп обвинил Спейси в сексуальных домогательствах.

По словам Рэппа, 30 лет назад Спейси пригласил его на вечеринку и, находясь в алкогольном опьянении, приставал к нему.

«Он подхватил меня, как жених невесту. Я начал изворачиваться, мол, что происходит? Он уложил меня на кровать и забрался сверху», — рассказал Рэпп.

Тогда Рэппу было 14 лет, а Спейси — 26.

Кевин Спейси извинился перед Рэппом, сказав, однако, что не помнит этого. Кроме того, Спейси совершил каминг-аут, объявив о своей гомосексуальности.

«У меня были романтические встречи с мужчинами на протяжении всей моей жизни, и сейчас я выбираю путь мужчины-гея. Хочу справиться с этим честно и открыто — это поможет мне переосмыслить мою жизнь», — написал он.

Его признание встретило волну недовольства от ЛГБТ-сообщества. Активисты заявили, что каминг-ауты не должны использоваться как оправдание сексуальных домогательств.

Кевин Спейси — американский актер, продюсер и сценарист. Свою карьеру он начал в театре, а в кино стал сниматься с 1995 года.

Он лауреат множества кинонаград, в частности его дважды награждали премией «Оскар». Среди других его наград есть «Золотой Глобус» и BAFTA. Спейси также был номинантом премий «Грэмми» и «Эмми».

Спейси известен своими ролями в фильмах «Семь», «Жизнь Дэвида Гейла», «Время убивать» и «Подозрительные лица», а также в сериале «Карточный домик».

Спейси никогда не был женат, свою личную жизнь он тщательно скрывал, что ранее приводило к слухам о его гомосексуальной ориентации.

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