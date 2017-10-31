Датский изобретатель Питер Мадсен признался в том, что расчленил тело журналистки Ким Валль на подводной лодке. По словам Мадсена, журналистка задохнулась от угарного газа.

Согласно заявлению полиции Дании, изобретатель Питер Мадсен сказал, что журналистка Ким Валль погибла на борту подлодки из-за отравления угарным газом. Сам он в это время находился на палубе.

Мадсен сознался в том, что расчленил тело погибшей девушки и выбросил ее останки в море.

Изначально полиция обвиняла Мадсена в убийстве и расчленении, однако сейчас против него выдвинули обвинения еще и в надругательстве над телом.

В начале октября водолазы нашли в море упакованные в пластиковые пакеты голову и ноги Ким Валль. В пакетах также нашли тяжелые куски металла, их предположительно положили для того, чтобы пакеты опустились на дно.

Предыдущие показания Мадсена

Мадсен изначально заявлял, что Валль погибла из-за несчастного случая на подлодке. По словам Мадсена, на борту субмарины на голову девушки упал железный люк, отчего она скончалась.

Изобретатель сказал, что после случившегося у него был шок, поэтому он решил избавиться от тела.

«Под ней была лужа крови. В состоянии шока я решил, что избавиться от тела будет лучше», — сказал изобретатель.

Исчезновение Ким Валль

Ким Валль пропала 10 августа. В последний раз ее видели живой на борту подлодки Мадсена — «Наутилус».

На следующее утро в полицию обратился молодой человек журналистки. Он заявил о том, что она не вернулась после встречи с Мадсеном.

Через несколько часов полиция нашла Мадсена, но журналистки с ним не было. Он утверждал, что высадил Валль на одном из островов вечером предыдущего дня. Однако в указанном им месте никто не видел девушку, похожую на Валль.

Сам изобретатель заявил, что на борту случился несчастный случай и ему пришлось затопить лодку.

Позже жители одного из островов в пригороде Копенгагена обнаружили изуродованное тело женщины. Анализ ДНК установил, что это была пропавшая Ким Валль.

Мадсену предъявили обвинения в убийстве. Он не признает себя виновным и утверждает, что Валль погибла в результате несчастного случая.

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